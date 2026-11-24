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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusou o Irã de desenvolver armas químicas e prometeu impedir o regime. Teerã nega as alegações, que surgem em meio a tensões políticas internas em Tel Aviv e relatos sobre planos de ataques contra autoridades americanas. Saiba mais detalhes.

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O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira, 24, que o Irã está desenvolvendo armas químicas e prometeu impedir que o regime dos aiatolás alcance esse objetivo.

“O Irã está em processo de desenvolvimento de armas químicas”, declarou Katz em uma entrevista coletiva com jornalistas israelenses. “O Estado de Israel não vai permitir isso”, acrescentou ele, que é integrante do partido de direita Likud, do primeiro-ministro cessante Benjamin Netanyahu, e deve deixar o governo em breve.

O Irã nega estar desenvolvendo armas químicas. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou as acusações como “fraudulentas” e acusou Israel e os Estados Unidos de criar uma justificativa para prolongar a guerra em curso no Oriente Médio.

Novo governo

As declarações coincidem com as negociações em andamento para a formação de um governo em Israel, depois que nenhum partido obteve maioria absoluta nas eleições realizadas no fim de outubro. O centrista Gadi Eisenkot recebeu do presidente Isaac Herzog a missão de formar um governo, e seu partido, Yashar, está em negociações com o Likud.

Em meio às negociações, os dois dirigentes manifestaram na segunda-feira suas divergências sobre a questão do Irã.

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Para Eisenkot, o Irã é a ameaça mais grave que paira sobre o Estado de Israel, mas ele afirmou que, neste momento, não considera que o país represente “uma ameaça direta e imediata”.

Netanyahu, por sua vez, afirmou que “quem menospreza ou minimiza essas ameaças imediatas, sérias e graves que nos cercam o faz por razões políticas”.

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‘Bomba suja’

A emissora americana CNN informou na semana passada que o Irã estava preparando ataques contra altos funcionários do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma “bomba suja”, que combina explosivos com material químico ou radioativo.

O veículo de comunicação americano, que citou como fontes funcionários que falaram sob condição de anonimato, afirmou que o plano iraniano parecia mais uma tentativa de manter opções em aberto do que uma operação “iminente”.

Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, desconsiderou a notícia, classificou-a como “propaganda” nos moldes da guerra contra o Iraque e afirmou que havia indícios de que ela tinha origem em Israel.

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“Ninguém acredita nisso”, afirmou o chanceler no X (ex-Twitter).

No início deste mês, Israel forneceu informações de inteligência aos Estados Unidos e a países do Golfo indicando que o Irã estaria considerando utilizar armas químicas contra eles, segundo a imprensa israelense. Netanyahu defende a retomada da guerra.