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Autoridades de Israel investigam ataques com incêndios e pichações extremistas contra vilarejos palestinos na Cisjordânia. Classificada pela oposição como terrorismo judaico, a ação amplia a tensão política e expõe a escalada da violência no território ocupado. Confira os desdobramentos.

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As autoridades israelenses anunciaram neste domingo (22) a abertura de uma investigação após veículos e edifícios palestinos terem sido incendiados e vandalizados em quatro vilarejos da Cisjordânia ocupada, atos que o líder da oposição Gadi Eisenkot qualificou como “terrorismo judaico”.

“Durante a noite”, soldados e policiais foram mobilizados nas regiões de Deir as Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik e Al Tuwani após receberem denúncias e imagens que mostravam veículos incendiados e pichações na área, informou o Exército israelense, que condenou os atos.

Imagens da AFP em Kafr Malik e em Deir Abu Mashaal mostram carros carbonizados e inscrições nas paredes.

“Com sangue e fogo Judeia caiu, com sangue e fogo Judeia se levantará” é a mensagem que ficou em uma das paredes, utilizando um termo bíblico empregado pela extrema direita israelense para se referir a uma região da Cisjordânia.

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“Colonos atacaram a região norte, nos arredores do vilarejo, por volta das duas da madrugada”, relatou à AFP Jihad Al Qaq, ativista da localidade de Kafr Malik, na província de Ramala.

“Incendiaram cerca de oito veículos e escreveram frases racistas nos muros das casas”, acrescentou.

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A polícia israelense anunciou a abertura de uma investigação.

Gadi Eisenkot, rival do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e encarregado pelo presidente de formar um novo governo após as eleições, denunciou no X esses atos, que classificou como “terrorismo judaico”.

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O ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, afirmou que Eisenkot foi precipitado e que desconhece “os fatos e os detalhes da investigação”.

Na Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967, vivem mais de meio milhão de israelenses em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional, além de cerca de três milhões de palestinos.

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Yousef Jabareen, líder da Lista Conjunta, uma formação árabe-israelense, afirmou que “o terrorismo dos colonos” é uma consequência direta da “intensificação da ocupação e das políticas do governo de Netanyahu”.

Desde outubro de 2023, pelo menos 1.119 palestinos foram mortos por soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia, segundo um levantamento da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde palestino.

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No mesmo período, pelo menos 51 israelenses, incluindo militares, morreram em ataques palestinos ou confrontos na Cisjordânia, segundo números oficiais israelenses.

Com AFP