Islândia reage a mapa publicado por Trump e convoca embaixador dos EUA

Ler Resumo





A Islândia convocou o embaixador dos EUA após Donald Trump publicar um mapa em suas redes sociais mostrando a ilha e outros países, como o Canadá e a Groenlândia, como parte dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores islandês considerou a publicação “completamente inadequada”, elevando as tensões.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Islândia convocou o embaixador dos Estados Unidos no país nesta segunda-feira, 7, após o presidente Donald Trump publicar nas redes sociais uma imagem mostrando a ilha e outros países como parte dos EUA, segundo fontes ouvidas pela emissora RUV.

O mapa, publicado pelo republicano na Truth Social sem qualquer explicação, mostra Estados Unidos, Islândia, Canadá, Groenlândia, México, América Central e Caribe cobertos pela bandeira dos EUA. Toda a região aparece identificada como “Estados Unidos da América”.

Segundo a emissora RUV, a ministra das Relações Exteriores da Islândia, Thorgerdur Gunnarsdottir, convocou Billy Long, que assumiu formalmente o cargo apenas no mês passado.

Continua após a publicidade

“A posição foi claramente expressa de que a publicação foi completamente inadequada”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Islândia à emissora.

O episódio ocorre em meio às tensões provocadas pelas repetidas declarações do ocupante do Salão Oval sobre seu interesse em anexar a Groenlândia, território autônomo dinamarquês. A questão tem causado atritos entre Washington e Copenhague, dois dos membros fundadores da Otan, e despertado preocupação em outros países europeus.

Continua após a publicidade

A publicação de Trump também coincidiu com uma nova demonstração de apoio europeu à Groenlândia. Horas antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 200 milhões de euros (mais de R$ 1 trilhão, na cotação atual) para o território autônomo dinamarquês.

Ao encerrar uma visita de dois dias à enorme ilha gelada, Von der Leyen afirmou que a Europa estaria “mais presente e mais engajada na Groenlândia e no Ártico“.

Continua após a publicidade

Trump insiste que Washington precisa controlar a Groenlândia por razões de segurança nacional, embora tenha descartado, no início deste ano, a possibilidade de anexá-la à força.

No mês passado, os islandeses rejeitaram, em referendo, a retomada das negociações para a entrada do país na União Europeia. As intenções de Trump em relação à Groenlândia fizeram parte do contexto do debate, e defensores da aproximação com o bloco europeu apontaram a preocupação com a dependência dos Estados Unidos como um dos argumentos a favor da mudança.