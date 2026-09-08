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Islândia reage a mapa publicado por Trump e convoca embaixador dos EUA

Imagem foi publicada pelo presidente americano nas redes sociais sem qualquer explicação

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h51 | Atualizado em 8 set 2026, 11h51
O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma imagem mostrando a Islândia e outros países como parte dos EUA.
O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma imagem mostrando a Islândia e outros países como parte dos EUA. (Truth Social/Reprodução)
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Islândia reage a mapa publicado por Trump e convoca embaixador dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

A Islândia convocou o embaixador dos Estados Unidos no país nesta segunda-feira, 7, após o presidente Donald Trump publicar nas redes sociais uma imagem mostrando a ilha e outros países como parte dos EUA, segundo fontes ouvidas pela emissora RUV. 

O mapa, publicado pelo republicano na Truth Social sem qualquer explicação, mostra Estados Unidos, Islândia, Canadá, Groenlândia, México, América Central e Caribe cobertos pela bandeira dos EUA. Toda a região aparece identificada como “Estados Unidos da América”.

O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma imagem mostrando a Islândia e outros países como parte dos EUA.
O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma imagem mostrando a Islândia e outros países como parte dos EUA. (Truth Social/Reprodução)

Segundo a emissora RUV, a ministra das Relações Exteriores da Islândia, Thorgerdur Gunnarsdottir, convocou Billy Long, que assumiu formalmente o cargo apenas no mês passado. 

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“A posição foi claramente expressa de que a publicação foi completamente inadequada”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Islândia à emissora.

O episódio ocorre em meio às tensões provocadas pelas repetidas declarações do ocupante do Salão Oval sobre seu interesse em anexar a Groenlândia, território autônomo dinamarquês. A questão tem causado atritos entre Washington e Copenhague, dois dos membros fundadores da Otan, e despertado preocupação em outros países europeus.

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A publicação de Trump também coincidiu com uma nova demonstração de apoio europeu à Groenlândia. Horas antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 200 milhões de euros (mais de R$ 1 trilhão, na cotação atual) para o território autônomo dinamarquês.

Ao encerrar uma visita de dois dias à enorme ilha gelada, Von der Leyen afirmou que a Europa estaria “mais presente e mais engajada na Groenlândia e no Ártico“.

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Trump insiste que Washington precisa controlar a Groenlândia por razões de segurança nacional, embora tenha descartado, no início deste ano, a possibilidade de anexá-la à força.

No mês passado, os islandeses rejeitaram, em referendo, a retomada das negociações para a entrada do país na União Europeia. As intenções de Trump em relação à Groenlândia fizeram parte do contexto do debate, e defensores da aproximação com o bloco europeu apontaram a preocupação com a dependência dos Estados Unidos como um dos argumentos a favor da mudança.

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