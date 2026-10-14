Irmão do papa Leão XIV também enfrenta câncer e está internado nos EUA

Ler Resumo





Enquanto o Papa Leão XIV se recupera de uma cirurgia para remover um tumor maligno no pulmão, a família Prevost enfrenta outra batalha contra o câncer: seu irmão mais velho, Louis, também está internado. A notícia destaca a resiliência familiar e a complexidade de um histórico de saúde desafiador, com o pontífice mantendo sua missão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O irmão mais velho do papa Leão XIV, Louis Prevost, de 74 anos, também enfrenta um câncer e está internado na Flórida, nos Estados Unidos, para tratar a doença, segundo informações divulgadas pelo jornal italiano Corriere della Sera. A revelação ocorre no momento em que o pontífice se recupera de uma cirurgia para retirar um tumor maligno no pulmão, realizada na terça-feira 13.

Em entrevista ao jornal italiano, Louis pediu orações pelo irmão para que não haja novas complicações. “Tenho certeza de que ele se recuperará completamente e continuará em sua missão de liderar a Igreja Católica”, afirmou.

A luta contra o câncer também afetou os pais dos irmãos Prevost. Em entrevista ao National Catholic Reporter, John Prevost, outro irmão do papa, contou que a mãe, Mildred, morreu em decorrência da doença, depois de sobreviver por vários anos além da expectativa inicial dos médicos graças a um tratamento experimental. O pai também morreu de câncer, cerca de sete anos depois. Não foram divulgados os tipos de câncer enfrentados pelos pais ou por Louis, nem há informações que indiquem uma relação hereditária entre os casos.

Continua após a publicidade

Louis ganhou notoriedade por suas posições políticas. Apoiador do presidente americano Donald Trump e do movimento conservador MAGA (Make America Great Again), ele já foi elogiado pelo republicano, que, por sua vez, criticou o pontífice por considerá-lo “progressista demais”. Louis reconheceu publicamente que mantém divergências com o irmão sobre temas como imigração, mas afirmou que as diferenças não prejudicam a relação familiar.

Em maio de 2025, após a eleição de Leão XIV, Louis relatou à agência AFP a surpresa ao descobrir que o irmão havia sido escolhido para liderar a Igreja Católica. Segundo ele, a emoção foi tanta que, se não estivesse sentado na cama, teria caído no chão ao ouvir o anúncio.

Continua após a publicidade

Cirurgia e agenda cancelada

Leão XIV, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Gemelli, em Roma, para a retirada do lobo inferior do pulmão direito. Exames confirmaram que o tumor era um adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão. Segundo o Vaticano, o procedimento durou cerca de 90 minutos e foi concluído sem complicações. O pontífice permanece internado, com previsão de aproximadamente uma semana de recuperação.

Este foi o primeiro alerta de saúde para o papa americano desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando regularmente.

Continua após a publicidade

+ O que é adenocarcinoma pulmonar, que levou papa Leão XVI a ter parte do pulmão removido

Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deva afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Todas as audiências do papa até 20 de outubro, no entanto, foram canceladas, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

Continua após a publicidade

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.