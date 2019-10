Irmão de presidente do Irã é condenado a 5 anos de prisão

Hosein Fereydoun, irmão do presidente do Irã, Hassan Rohani, foi condenado nesta terça-feira, 1, a cinco de anos de prisão por corrupção ao cobrar propinas de bancos e setores econômicos do país.

O veredito foi dado a portas fechadas, e o porta-voz do judiciário, Gholamhossein Esmali, citado pela agência semi-oficial de notícias Fars, disse que a sentença de Fereydoun foi diminuída de sete para cinco anos de prisão.

Irmão e conselheiro especial de Rohani, apesar de não compartilhar do mesmo sobrenome porque o presidente alterou o seu na juventude, Fereydoun foi preso em julho de 2017 quando parlamentares demandaram que o chefe de Estado apresentasse o irmão à Justiça.

Os detalhes sobre os crimes cometidos por Hosein Fereydoun nunca foram divulgados. No momento de sua prisão, o Judiciário iraniano se limitou a dizer que ele estava sob “múltiplas investigações”.

Nesta terça, quando questionado se o condenado estava envolvido em outros casos de corrupção, Esmali disse que “(o outro caso) ainda está sendo estudado pela procuradoria” e que ainda não foi enviado aos juízes.

O porta-voz não deu detalhes sobre a investigação ou quais outros crimes Hosein Fereydoun possa ter cometido.

Além de cumprir a pena na prisão, Fereydoun foi também condenado a devolver todo o dinheiro que adquiriu por meio de propinas, segundo Esmali. A Justiça não divulgou qual o montante que deveria ser pago.

O julgamento começou em fevereiro deste ano com pouquíssimas informações divulgadas pelo Irã. É normal que notícias e informes sobre o governo iraniano sejam divulgadas apenas pelas agências oficiais e com poucos detalhes – principalmente quando se tratam de investigações ou relatos negativos contra autoridades locais.

(Com AFP)