Irmandade Muçulmana apresentará seu ‘nº2’ à presidência do Egito

(Atualiza com entrevista coletiva).

Cairo, 31 mar (EFE).- O grupo islamita Irmandade Muçulmana apresentará seu ‘número dois’, Khairat el-Shater, como candidato à presidência do Egito, informaram neste sábado seus dirigentes.

Apesar de no princípio o partido ter se comprometido que não iria aspirar à chefia de Estado, o Conselho da Shura do grupo decidiu, em uma votação apertada, apoiar Shater, o que pode ter grande influência no pleito devido ao enorme peso popular da legenda.

O líder da Irmandade, Mohammed Badia, confirmou em uma esperada entrevista coletiva a designação de Shater e leu em seu nome uma mensagem na qual aceitava a designação.

A decisão chega em meio a grandes divergências entre o poderoso grupo islamita e a Junta Militar que dirige o país.

Os Irmãos Muçulmanos mantêm outro confronto aberto com as forças liberais e laicas do país, que os acusam de querer monopolizar a redação da nova Constituição.

Na entrevista coletiva, o secretário-geral do grupo, Mahmoud Hussein, justificou sua mudança de posição pela existência de ‘uma ameaça real à revolução e ao processo de transição democrática’.

Shater, engenheiro de 62 anos, é considerado o factótum dos Irmãos Muçulmanos, aos quais forneceu grandes quantidades de dinheiro obtidas pelo rendimento do conglomerado empresarial que controla.

O provável candidato, que deverá ainda receber a aprovação da mais alta instância do grupo, foi condenado em 15 de abril de 2008 a sete anos de prisão por lavagem de dinheiro e pertinência a uma organização proibida, mas, após o triunfo da chamada Revolução de 25 de Janeiro, foi libertado.

Exatamente esta condenação semeia dúvidas sobre sua possibilidade de apresentar-se às eleições, já que, segundo publicaram nesta semana os meios de comunicação egípcios, Shater poderia estar inelegível para cargos públicos.

O jornal ‘Al-Ahram’ publicou nesta semana que o Partido Liberdade e Justiça – ligado aos Irmãos Muçulmanos – solicitou à Junta Militar que conceda a Shater um indulto para poder concorrer à presidência

No entanto, outros analistas assinalaram que Shater já recebeu o perdão da Junta Militar.

Ao lado de Shater partem como favoritos o ex-secretário geral da Liga Árabe, Amre Moussa, o xeque salafista Hazem Abu Ismail, e o ex-dirigente dos Irmãos Muçulmanos, Abdelmoneim Abul Futuh. EFE