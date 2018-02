Irmã de Kim Jong-un lancha com primeiro-ministro sul-coreano

A delegação da Coreia do Norte, que inclui a irmã do ditador Kim Jong-un, lanchou neste domingo com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Lee Nak-yon, em Seul, no seu último dia de visita ao país.

O primeiro-ministro recebeu num hotel da capital a representação norte-coreana, liderada por Kim Yo-jong, irmã do líder, e o presidente honorário da Coreia do Norte, Kim Yong-nam.

Embora não tenham sido divulgados os detalhes da agenda, espera-se que a delegação norte-coreana voe hoje mesmo de volta a Pyongyang após três dias da histórica visita ao Sul, onde assistiram na sexta-feira passada à inauguração dos Jogos de Inverno de PyeongChang.

A irmã do ditador, cuja presença criou uma enorme expectativa, transmitiu na véspera um convite ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para que se reúna em Pyongyang com Kim Jong-un “o mais em breve possível”.