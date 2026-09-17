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Irmã de Kim Jong-un diz que só ‘idiotas’ esperam desnuclearização da Coreia do Norte

Kim Yo-jong afirmou que status nuclear do país é 'absoluto' e não pode ser revertido

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h57 | Atualizado em 17 set 2026, 10h41
This picture taken on August 10, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on August 14, 2022 shows Kim Yo Jong, the sister of North Korea's leader Kim Jong Un, speaking at the National Emergency Prevention General Meeting in Pyongyang. - North Korean leader Kim Jong Un declared a "shining victory" over Covid-19 as his sister revealed he had fallen ill during the outbreak, which she blamed on Seoul, state media said on August 11. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /
Kim Yo-jong, irmã do presidente norte-coreano Kim Jong-un (KCNA VIA KNS/AFP)
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A Coreia do Norte não pretende abrir mão de seu arsenal nuclear, afirmou nesta quinta-feira, 17, Kim Yo-jong, irmã de o líder Kim Jong-un e uma das principais autoridades do regime. Em declaração divulgada pela agência estatal KCNA, ela classificou como “idiotas” aqueles que ainda acreditam na possibilidade de desnuclearização do país.

“O status da República Popular Democrática da Coreia como Estado nuclear é absoluto e não pode ser revertido”, disse Kim Yo-jong. Segundo ela, o arsenal nuclear do país contribui para a dissuasão diante do que chamou de “atos ultrajantes” de forças estrangeiras.

A declaração ocorre durante a Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), realizada em Viena. Kim afirmou que o discurso sobre a desnuclearização norte-coreana é “familiar” e que a realidade de que o país consolidou seu status nuclear “fisicamente e legalmente” não pode ser alterada.

Arsenal em expansão

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A Coreia do Norte incorporou seu status como potência nuclear à legislação e afirma que seu arsenal é permanente e irreversível. O país ampliou suas capacidades militares desde o fracasso da segunda cúpula entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, em 2019.

Na ocasião, as negociações sobre a desnuclearização de Pyongyang fracassaram diante do impasse sobre quais concessões os Estados Unidos ofereceriam em troca de medidas para reduzir o programa nuclear norte-coreano.

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As estimativas sobre o tamanho do arsenal variam. Trump afirmou recentemente que a Coreia do Norte possui 57 armas nucleares “muito poderosas”, enquanto autoridades sul-coreanas estimam um número entre 80 e 120.

Novos lançamentos

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A declaração de Kim Yo-jong ocorre dias depois de a Coreia do Norte realizar um novo lançamento de mísseis balísticos. No sábado, 12, um dia após o encerramento de um exercício militar conjunto entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, Pyongyang lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que os projéteis foram disparados da região costeira de Wonsan, no leste do país, e percorreram cerca de 250 quilômetros antes de cair nas águas do leste.

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O comando militar sul-coreano afirmou ter elevado o nível de vigilância e mantido o intercâmbio de informações com os Estados Unidos e o Japão. O Comando do Pacífico americano disse que os lançamentos não representaram uma ameaça imediata ao território dos Estados Unidos ou aos seus aliados.

Pyongyang considera os exercícios militares realizados por Washington e Seul uma provocação. Os recentes testes ocorreram depois de Trump ter decidido reduzir a escala de um grande exercício militar bilateral com a Coreia do Sul como gesto de aproximação, mas a medida não impediu a continuidade das demonstrações de força norte-coreanas.

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