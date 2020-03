Irlanda fechará todas as escolas e universidades por coronavírus

Todas as escolas, universidades e centros culturais vão fechar as portas na República da Irlanda a partir desta sexta-feira, 13, e até 29 de março, para tentar frear a propagação da pandemia de coronavírus – anunciou o primeiro-ministro Leo Varadkar, nesta quinta-feira, 12.

O governo irlandês retomou, assim, a proibição de todas as reuniões com mais de 100 pessoas em lugares fechados e de mais de 500 pessoas no exterior, acrescentou Varadkar, de Washington, onde está em visita. A entrevista foi transmitida pela emissora irlandesa RTE.

Na quarta à noite, a Irlanda tinha 43 casos confirmados de Covid-19, com uma morte. Em todo o mundo o coronavírus já contaminou 118.322 pessoas e causou 4.292 mortes, segundo os últimos números divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Medidas rigorosas no Reino Unido

O premiê britânico, Boris Johnson, vai comandar uma reunião de emergência nesta quinta-feira na qual deve aprovar que a resposta ao coronavírus avance para a “fase de adiamento”, o que inclui medidas mais rigorosas de contenção do vírus.

O presidente americano, Donald Trump, impôs amplas restrições a viagens da Europa para os Estados Unidos na quarta-feira 11, depois que o Reino Unido e a Itália anunciaram bilhões de dólares em estímulo, na tentativa de evitar uma recessão.

Johnson presidirá uma reunião do comitê de emergência do Reino Unido –conhecido como COBR– nesta quinta-feira, por volta de 13h15 (horário de Brasília), e espera-se que avance os protocolos da “fase de contenção” para a chamada “fase de adiamento”, disse um porta-voz.

O plano britânico para lidar com o surto tem três fases principais: contenção, adiamento e mitigação. Na fase de adiamento, as chamadas medidas de distanciamento social, como fechamento de escolas, mais trabalho dentro de casa e redução de eventos em larga escala serão consideradas, embora não sejam necessariamente aprovadas imediatamente.

O número de casos confirmados de coronavírus em todo o Reino Unido subiu para 456 na quarta-feira, ante 373 no dia anterior. Oito pessoas com o vírus morreram.

