Iraque supera indefinição política e nomeia novos líderes

Em um sinal de superação do sectarismo que prevaleceu entre curdos, sunitas e xiitas no Iraque nos últimos 15 anos, seu parlamento nomeou o político curdo Barham Salih como presidente do país ontem (2). Salih pediu ao ex-ministro de Petróleo Adel Abdul Mahdi, de origem xiita, para formar o novo gabinete, na condição de primeiro-ministro.

As escolhas concluíram cinco meses de negociações políticas e de manifestações populares no país, que ainda está em guerra contra o Estado Islâmico e acumula bilhões de dólares em prejuízos causados pelo conflito.

O curdo Salih, de 58 anos, obteve apoio majoritário dos árabes em sua disputa pela presidência, em votação indireta pelo parlamento, segundo o jornal Washington Post. O posto tem poucas atribuições do Poder Executivo, que é concentrado nas mãos do primeiro-ministro, o xiita Mahdi, de 76 anos.

As escolhas do Parlamento iraquiano não deixam claro como o país lidará com o interesse dos Estados Unidos de isolar o Irã, país vizinho de maioria xiita liderado pelo aiatolá Ali Khamenei. Mahdi foi apoiado por uma facção xiita crítica aos Estados Unidos e também ao Irã. Essa facção conquistou a maior parte das cadeiras do parlamento na eleição legislativa de maio e é apoiada pelo líder xiita máximo do Iraque, aiatolá Ali Sistani.

O bloco xiita do Parlamento que se mantém favorável ao Irã tentara bloquear, sem sucesso, a indicação de Mahdi. Mas acabou cedendo e deve ser premiado com uma posição no gabinete do novo primeiro-ministro. O ministério será formado em até 30 dias, para em seguida ser aprovado pelo Parlamento.