‘Iranianos são jogadores profissionais de xadrez’, diz Irã após provocação de Trump

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O porta-voz do Irã, Esmaeil Baqaei, retrucou a comparação de Trump sobre o conflito como “partida de xadrez”, afirmando que os iranianos são “jogadores profissionais”. Ele reiterou a ausência de negociações diretas com Washington e condicionou a retomada das conversas ao fim das violações americanas. Teerã planeja cobrar pelo trânsito no Estreito de Ormuz.

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 10, que “os iranianos demonstraram ser jogadores profissionais de xadrez”. A afirmação veio depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter comparado o conflito entre os dois países a uma “partida de xadrez”.

“Não devem esperar sair limpos quando brigam com porcos. Afinal de contas, isso às vezes faz parte do combate que é imposto”, continuou Baqaei. O porta-voz da diplomacia da República Islâmica aproveitou a oportunidade para reforçar que não há nenhuma negociação direta com Washington no momento, apenas “trocas de mensagens” por meio de intermediários.

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De acordo com ele, as conversas não serão retomadas enquanto os Estados Unidos continuarem cometendo violações ao memorando de entendimento firmado em meados de junho deste ano.

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“Enquanto isso continuar, não estarão garantidas as condições necessárias para estabelecer um tráfego marítimo internacional seguro”, acrescentou.

O porta-voz ressaltou que ainda há alguns pontos técnicos que devem ser discutidos. Além disso, Baqaei indicou vários “mecanismos” que precisam ser implementados para garantir a segurança e a limpeza do Estreito de Ormuz, importante via marítima bloqueada pelo país muçulmano como resposta aos ataques americanos.

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“Como regra geral, quando se prestam serviços marítimos, necessariamente se recebe algo em troca”, disse o diplomata. O Irã não quer retornar à situação anterior à guerra e deseja cobrar pelo trânsito na via marítima, apesar da oposição dos Estados Unidos e de vários países.

Compensação

Em paralelo, nesta segunda, Trump afirmou que buscaria uma compensação por parte do Irã por ataques que remontam a décadas atrás, como parte de qualquer futura negociação de paz. Ele não especificou a quais incidentes se referia, mas o regime dos aiatolás foi apontado como mandante de atentados terroristas por todo o mundo, de Buenos Aires a Beirute, por meio de seu “eixo da resistência”, a rede de grupos armados que o Estado financia.

“O Irã está pedindo uma compensação pelos danos que lhe foram causados durante o conflito militar dos últimos cinco meses (…) Eu também exijo uma compensação do Irã por todas as pessoas que mataram” ao longo do tempo, escreveu o americano na sua rede, a Truth Social. “Instruí meus representantes a incluir isso firmemente em todas e quaisquer negociações futuras”, completou.

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A declaração vem após o chanceler do Irã, Abbas Araqchi, declarar no domingo 9 que o Estreito de Ormuz não será reaberto a menos que os Estados Unidos atendam a certas demandas do regime dos aiatolás, entre as principais delas o pagamento de indenizações por danos causados pelos bombardeios.

O ocupante do Salão Oval, no entanto, alegou que e exigência iraniana de uma indenização pelos danos causados na guerra “isso nunca foi mencionada em nenhuma de nossas negociações ou reuniões”. O texto do memorando de entendimento assinado em 17 de junho, que ruiu com a retomada dos ataques parte a parte poucas semanas depois, previa um fundo “no valor mínimo de US$ 300 bilhões (aproximadamente R$ 1,5 trilhão) para a reconstrução e o desenvolvimento econômico” da república islâmica.

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Mohammad Baqer Zolqadr, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, também listou outras exigências: o fim de novas ameaças americanas contra o Irã; a interrupção de agressões ao país e aos grupos armados que apoia no Líbano, em Gaza, no Iêmen e no Iraque; a remoção completa do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos; e a suspensão de sanções e liberação de fundos do Irã congelados em bancos no exterior.

Washington e Teerã concordaram com um cessar-fogo em junho, mas a Marinha americana restabeleceu, em julho, um bloqueio a portos e navios iranianos — uma medida que, segundo Teerã, violou a trégua que já era praticamente nula naquela altura.

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Uma fonte do governo americano afirmou à agência de notícias Reuters que o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos está condicionado à retomada do fluxo de navegação “sem impedimentos” no Estreito de Ormuz, e que quaisquer ações de Washington só virão após o cumprimento dos compromissos por parte de Teerã.