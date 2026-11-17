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O Irã lançou novos ataques de drones contra instalações militares americanas no Bahrein, intensificando as tensões no Oriente Médio. Este é o mais recente de uma série de ataques em meio a um impasse na guerra com os EUA. Enquanto Omã tenta mediar o conflito, a região vive um cenário de escalada e preocupação com o fluxo de petróleo.

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O Irã voltou a lançar drones instalações militares americanas no Bahrein nesta terça-feira, 17, em um momento de tensões elevadas no Oriente Médio. As forças iranianas já haviam atacado a nação do Golfo aliada de Washington na semana passada, além de aumentarem os disparos contra petroleiros no estratégico Estreito de Ormuz em meio a um impasse na guerra com os Estados Unidos.

A Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica do regime dos aiatolás, informou ter bombardeado um sistema de radar militar na base Sheikh Isa, que abriga a Quinta Frota dos Estados Unidos. O Bahrein declarou ter interceptado o projétil, após emitir um alerta de ataque aéreo e orientar seus cidadãos a buscarem abrigo. Não houve relatos de vítimas ou danos.

O ataque desta terça ocorreu após a Justiça bareinita condenar de 64 pessoas, em sua maioria clérigos xiitas, à prisão perpétua, sob a acusação de conluio com o Irã para desestabilizar o Estado. O Ministério das Relações Exteriores iraniano condenou a decisão judicial, classificando as acusações como infundadas.

No domingo, o Bahrein também interceptou diversos ataques aéreos iranianos; na ocasião, Teerã afirmou ter visado um sistema de radar dos Estados Unidos na base de helicópteros de Al-Rifaa, justificando a ação como uma resposta a atos hostis por parte das forças americanas. Na última sexta-feira 13, um ataque iraniano já havia destruído um sistema de radar militar americano no Bahrein.

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Impasse e negociações

O conflito entrou em uma espécie de limbo após as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, em que os republicanos do presidente Donald Trump sofreram derrotas fragorosas e perderam o controle do Congresso para os democratas, resultado em parte impulsionado pela insatisfação do eleitorado com os combates. Além de ser uma guerra altamente impopular, as convulsões no Oriente Médio fizeram os preços da gasolina e do diesel dispararem quase 40% nos postos de gasolina americanos.

Após as chamadas midterms, Trump sinalizou que não voltaria a escalar as hostilidades, chegando a dizer até que os Estados Unidos “não precisam” de um acordo com o Irã porque teriam alcançado seus objetivos. Contudo, ele declarou que manterá o bloqueio naval americano contra portos e navios iranianos, em resposta à contínua interferência de Teerã na navegação pelo Estreito de Ormuz, uma rota vital para exportações de petróleo e outras atividades comerciais. Na segunda-feira 16, um terceiro porta-aviões americano chegou ao Oriente Médio para reforçar a frota naval na região.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, esteve em Omã nesta terça. O país, situado no lado oposto de Ormuz em relação ao Irã, tem atuado como mediador no conflito, que teve início com ataques de Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica em 28 de fevereiro.

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Segundo o Ministério das Relações Exteriores omani, Araqchi discutiu com seu homólogo Badr Albusaidi a proteção dos corredores marítimos e a garantia da fluidez na navegação e no comércio global. Ambos também trataram da revitalização dos canais de diálogo e negociação, visando evitar uma escalada do conflito.

“Esses esforços visam ampliar as áreas de entendimento mútuo entre as partes envolvidas, prevenindo o agravamento da crise e suas repercussões”, afirmou o ministério em um comunicado.

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Campo minado

Na semana passada, o Irã ampliou ataques a sistemas de navegação de embarcações na ilha omani de Didamar, localizada no estreito. Exportadores do Golfo têm recorrido cada vez mais a rotas alternativas em Ormuz para manter o comércio do petróleo fluindo.

Também aumentaram os ataques a petroleiros na hidrovia — por onde passava um quinto dos combustíveis fósseis consumidos no planeta antes da guerra — que se tornou um ponto crítico nas negociações para encerrar o conflito.

Omã e Irã mantiveram, ao longo do tempo, conversas intermitentes sobre o controle do tráfego no estreito; a mais recente ocorreu em agosto. Antes da guerra, as embarcações transitavam livremente pelo estreito, que, embora esteja situado em águas territoriais de ambos os países, é amplamente considerado uma via navegável internacional.

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A guerra também continua a se espalhar por outras partes do Oriente Médio. Os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm realizado ataques contra a Arábia Saudita, aliada do governo iemenita oficial, e ocupado áreas ao longo da costa do país, junto ao Estreito de Bab el-Mandeb, na tentativa de aumentar a pressão sobre as monarquias petrolíferas Golfo.