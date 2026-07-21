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Irã volta a atacar bases americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia após bombardeio dos EUA

Guarda Revolucionária Islâmica também anunciou ter apreendido dois petroleiros no Estreito de Ormuz; sul iraniano relata explosões sucessivas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h25 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h58
Mísseis sendo lançados de um local não divulgado em direção a alvos dos EUA no Bahrein e no Kuwait em 14 de julho de 2026.
Mísseis sendo lançados de um local não divulgado em direção a alvos dos EUA no Bahrein e no Kuwait em 14 de julho de 2026. (SEPAHNEWS.COM/AFP)
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Irã volta a atacar bases americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia após bombardeio dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O Irã atacou instalações militares americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia nesta terça-feira, 21, após as forças dos Estados Unidos bombardearem alvos no sul do território iraniano durante a madrugada. A ofensiva ocorre depois de Teerã prometer onfesivas “ainda mais poderosas” na região.

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, também anunciou nesta terça-feira que apreendeu dois petroleiros no Estreito de Ormuz, horas após um navio-tanque ser atingido por um “projétil não identificado” perto da costa de Omã, segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Já o Centcom, comando miltar americano responsável pelo Oriente Médio, informou ter concluído sua mais recente rodada de ataques contra o Irã. Segundo o Exército dos Estados Unidos, foram atingidos centros de comando militar, capacidades marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea iranianos.

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Explosões foram ouvidas nos arredores da cidade de Shiraz, no sul do Irã, enquanto Konarak e Chabahar também foram alvo de ataques, segundo a mídia estatal.

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou no domingo que as últimas ofensivas militares contra o Irã foram uma homenagem aos membros das forças armadas americanas mortos nos últimos dias.

Tensão no mar

A troca de ataques ocorre um dia após uma nova ameaça ao tráfego marítimo na região. Os rebeldes hutis do Iêmen, aliados do Irã, anunciaram na segunda-feira um embargo marítimo contra a Arábia Saudita.

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Em comunicado, o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, afirmou que o bloqueio entra em vigor imediatamente e classificou a Arábia Saudita como um “inimigo criminoso”. Segundo ele, a medida segue a lógica de “olho por olho” e é uma resposta ao que chamou de “cerco injusto e opressivo” imposto por Riade ao Iêmen ao longo de quase 12 anos.

Esforços diplomáticos

Apesar da escalada militar, seguem os esforços diplomáticos para restaurar o cessar-fogo firmado no mês passado. Nesta segunda, Teerã afirmou continuar suas conversas com os Estados Unidos através de mediadores.

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“Fomos informados pelos mediadores, recebemos mensagens — sem entrar em detalhes —, mas o essencial é que o aparato diplomático esteve ativo nos últimos dias”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, durante uma coletiva de imprensa em Teerã.

Paquistão, Catar e Omã participam das negociações entre Teerã e Washington.

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