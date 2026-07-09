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Irã revida bombardeios americanos e dispara contra alvos dos EUA no Bahrein, Catar e Kuwait

Ofensiva ocorre horas após ofensiva deixar ao menos 14 mortos e 78 feridos em solo iraniano; Acordo de trégua fica por um fio

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h33 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h32
Ataque iraniano atinge Kuwait. 25/03/2026
Ataque iraniano atinge Kuwait. 25/03/2026 (Stringer/Anadolu/Getty Images)
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Irã revida bombardeios americanos e dispara contra alvos dos EUA no Bahrein, Catar e Kuwait Priorizar nos meus resultados Google

O Irã afirmou ter atacado bases e ativos militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Catar e no Kuwait nesta quinta-feira, 9, em resposta aos novos bombardeios americanos contra alvos iranianos.

Segundo os militares iranianos, os ataques foram direcionados contra um sistema interceptor de mísseis Patriot no Kuwait, um sistema de alerta no Catar e tanques de combustível no Bahrein. Instalações americanas em Bandar Salman, no Quinto Distrito Naval do Bahrein, e na Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait, também foram atingidas.

O Exército do Kuwait disse que suas defesas aéreas enfrentavam ataques “hostis” com mísseis e drones.

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A ofensiva ocorre horas após ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos contra o Irã, que deixaram ao menos 14 mortos e 78 feridos, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde iraniano. A ofensiva atingiu cinco províncias do país e intensificou a escalada do conflito após o rompimento do acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã.

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+ A cronologia dos ataques entre EUA e Irã que encerraram o cessar-fogo

Troca de ataques e acusações

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os bombardeios e classificou a operação americana como um “grave crime de guerra”. A chancelaria afirmou que, além de instalações militares, os ataques atingiram infraestrutura civil, incluindo pontes ferroviárias no leste do país, na rota para a cidade de Mashhad.

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Os Estados Unidos, por sua vez, sustentam que a ofensiva teve como alvo exclusivamente estruturas militares. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, os ataques destruíram ou danificaram sistemas de defesa aérea, instalações de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e centros de logística militar com o objetivo de reduzir a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

Na quarta-feira, segundo os Estados Unidos, aproximadamente 90 instalações estratégicas foram atingidas ao longo da costa iraniana. Washington afirma que a ofensiva é uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que navegavam por Ormuz, ação que, segundo a Casa Branca, representou uma violação do cessar-fogo firmado entre os dois países.

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