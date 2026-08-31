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Irã retalia primeiro ataque dos EUA em um mês e conflito no Oriente Médio volta a escalar

Forças iranianas dispara contra bases americanas em nações do Golfo; presidente Masoud Pezeshkian viaja ao Quirguistão para encontrar aliados como Putin

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h52 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h15
BANDAR ABBAS, IRAN - APRIL 22: Ships are anchored near the shoreline on April 22, 2026 in Bandar Abbas, Iran. Bandar Abbas is a port city and the capital of Hormozgan Province, along the Persian Gulf and Strait of Hormuz. Earlier today, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps said it had attacked and seized two ships near the Strait of Hormuz as it tried to assert control over the critical waterway. The incidents came the day after U.S. President Donald Trump announced an extension of a ceasefire between his country and Iran, and after Iran refused to attend the latest proposed round of peace talks in Islamabad. (Photo by Stringer/Getty Images)
Navios ancorados perto da costa iraniana em Bandar Abbas, no sul do Irã, cidade portuária localizada no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz. 22/04/2026 -  (Stringer/Getty Images)
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Irã retalia primeiro ataque dos EUA em um mês e conflito no Oriente Médio volta a escalar Priorizar nos meus resultados Google

O Irã atacou alvos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio nesta segunda-feira, 31, em retaliação aos bombardeios americanos contra uma ilha no Estreito de Ormuz, na primeira troca de disparos entre ambos os países em um mês.

Seis meses após o início do conflito, Teerã mantém o estreito fechado e Washington persiste com um bloqueio naval dos portos iranianos. Na semana passada, o governo Donald Trump havia sugerido um giro em direção à pressão econômica no lugar da ação militar, mas, no domingo 30, as forças americanas atacaram lançadores de foguetes iranianos na pequena ilha de Larak, deixando dois mortos e dois feridos.

Em retaliação, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou ter lançado mísseis balísticos contra duas bases aéreas militares americanas na Jordânia, aliada de Washington, o que teria provocado “graves danos”; enquanto isso a TV estatal informou que militares americanos foram atacados com “dezenas de drones” em uma base aérea nos Emirados Árabes Unidos.

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Porém, o Exército jordaniano afirmou que interceptou oito mísseis, sem anunciar sua procedência. As forças emiratis, por sua vez, afirmaram apenas que “responderam” a um drone procedente do Irã, detectado em suas águas territoriais.

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“Não buscamos a guerra, mas daremos uma resposta contundente aos agressores”, declarou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em um comunicado citado pela televisão estatal.

Guerra econômica

Washington afirmou que os ataques de domingo 30 tinham como objetivo impedir que o Irã instalasse mais minas marítimas em Ormuz, poucos dias após anunciar que havia concluído a limpeza de explosivos na região. Trump insiste que seu país tem “controle total” do estreito e chegou a afirmar que o local era território dos Estados Unidos.

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Nas semanas anteriores, as hostilidades haviam perdido intensidade. O governo americano havia privilegiado a “guerra econômica” em vez dos bombardeios contra o Irã, apesar das trocas esporádicas de tiros na região. O objetivo da chamada “Operação Pária Econômico” é isolar a nação persa do resto do mundo por meio de sanções secundárias, aquelas que atingem os parceiros comerciais de diplomáticos de Teerã.

Por ora, não parece ter surtido o efeito desejado em termos de isolamento. Nesta segunda-feira, Pezeshkian, o presidente iraniano, viajou ao Quirguistão para uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco que, com o presidente russo, Vladimir Putin, e o chinês Xi Jinping, busca ser uma influência alternativa diante do Ocidente.

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