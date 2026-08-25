Irã publica vídeo de ameaça contra filho caçula de Trump, diz Serviço Secreto dos EUA

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O Serviço Secreto dos EUA investiga um vídeo da emissora estatal iraniana IRIB que aparenta ameaçar a vida de Barron Trump, filho do presidente Donald Trump. O conteúdo pergunta “Onde matar Barron Trump?!” e exibe locais que ele frequenta, intensificando a série de ameaças do Irã contra a família Trump após eventos recentes.

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O Irã publicou um vídeo em que faz uma suposta ameaça contra a vida de Barron Trump, o filho mais novo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Serviço Secreto americano nesta terça-feira, 25.

“O Serviço Secreto dos Estados Unidos está ciente do vídeo e investiga qualquer coisa que possa ser interpretada como uma ameaça contra as pessoas sob nossa proteção”, disse o porta-voz Nate Herring em comunicado divulgado pela agência de notícias The Associated Press. “Por questões de segurança operacional, não discutimos assuntos relacionados à inteligência de proteção”, acrescentou a nota.

O vídeo de quase três minutos de duração foi transmitido durante o fim de semana pela emissora iraniana IRIB, um veículo de comunicação estatal considerado alinhado aos setores linha-dura do regime iraniano, e começa com a seguinte mensagem em inglês: “Onde matar Barron Trump?! ”. Em seguida, a publicação apresenta locais que o jovem Trump costuma frequentar, incluindo a Trump Tower, em Nova York.

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Continua após a publicidade Desde o assassinato do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pelas forças americanas e israelenses no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro, a mídia iraniana tem divulgado repetidamente conteúdo ameaçando o ocupante do Salão Oval e seus familiares. Barron Trump, de 20 anos, é fruto do atual casamento de Trump com a primeira-dama, Melania. Continua após a publicidade Ameaça contra Trump Continua após a publicidade retirado às escondidas do Air Force One em um caminhão do serviço de bordo para deixar a Turquia após uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em julho, Trump confirmou ter trocado de avião secretamente devido a uma “ameaça” do Irã, depois que o jornal americano The Washington Post revelou que o presidente dos Estados Unidos foipara deixar a Turquia após uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (). Trump embarcou no Air Force One diante das câmeras de TV e dos fotógrafos — nas imagens do embarque, é possível ver contêineres de carga posicionados nas partes dianteira e traseira do avião. Em seguida, segundo as informações reveladas, o presidente deixou a aeronave presidencial e entrou em um dos contêineres de carga, para embarcar em um modelo menor da Força Aérea americana, que estava próxima. “Acho que, na verdade, o avião em que viajei estava em maior risco”, afirmou Trump à imprensa. “Porque este seria o avião que, acredito, eles provavelmente escolheriam como alvo”. Continua após a publicidade