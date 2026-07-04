Irã organiza funeral de Ali Khamenei após quatro meses de sua morte

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Milhares compareceram ao funeral de Ali Khamenei em Teerã, 4 meses após sua morte. A cerimônia, em meio à guerra e gritos de “Morte à América”, buscou mostrar a unidade e resistência do Irã, apesar das incertezas sobre a sucessão de seu filho Mojtaba, que permanece fora da vida pública.

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Milhares de pessoas em Teerã compareceram neste sábado, 4, ao funeral do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo morto há quatro meses, no início da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Vestidos de preto e carregando bandeiras do país, os participantes passaram diante do caixão de vidro de Khamenei e dos corpos de integrantes de sua família mortos no mesmo ataque. A cerimônia, realizada no gigantesco complexo religioso Imam Khomeini Grand Mosalla, foi organizada como uma demonstração pública do governo iraniano de apoio à República Islâmica em um momento de grande instabilidade política e militar.

Como as práticas islâmicas de sepultamento proíbem o embalsamamento químico, o corpo do ex-líder supremo do Irã foi preservado por meio de refrigeração contínua em morgues forenses de alta capacidade. As autoridades esperaram uma época mais calma, pois havia uma questão de logística devido ao bombardeio contínuo dos últimos tempos.

Os presentes prometeram vingança. Entre gritos de “Morte à América”, reforçaram o discurso adotado pelas autoridades iranianas desde o início do conflito. O funeral marca o ponto alto de uma semana de homenagens promovidas pelo regime. Após permanecer exposto apenas para autoridades iranianas e delegações estrangeiras, o corpo de Khamenei foi levado ao espaço aberto do principal centro de orações da capital para receber a população. Ao mesmo tempo, o governo busca transmitir a imagem de que a estrutura de poder permanece intacta apesar da morte de seu principal líder.

A sucessão, porém, ainda é cercada de incertezas. Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá e apontado como novo líder supremo, continua fora da vida pública. Segundo informações divulgadas por autoridades iranianas, ele também teria ficado ferido no bombardeio que matou o pai, mas desde então não foi visto nem apareceu em imagens oficiais, alimentando especulações sobre seu estado de saúde e sua capacidade de assumir plenamente o comando do país.

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Para a liderança iraniana, a cerimônia também funciona como uma mensagem política ao exterior. Ao transformar o funeral em um grande ato de mobilização popular, o regime tenta reforçar a narrativa de unidade nacional e de resistência diante dos ataques sofridos durante a guerra, ao mesmo tempo em que mantém o discurso de confronto com Washington e Tel Aviv.