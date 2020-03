Irã limitará viagens entre grandes cidades por coronavírus

O Ministro da Saúde do Irã, Saeed Namaki, afirmou nesta quinta-feira, 5, que as autoridades passarão a instalar pontos de controle entre as maiores cidades do país para limitar viagens internas, em um tentativa de conter a epidemia do novo coronavírus.

O Ministério não deu mais detalhes sobre como as restrições vão funcionar. O governo também decidiu fechar as escolas e universidades do país até o final do ano segundo o calendário iraniano (20 de março) para tentar limitar o surto.

Ao todo, 2.922 casos de pacientes com Covid-19 foram identificados no Irã ate esta quinta, além de 92 mortes causadas pela doença. Entre os pacientes infectados estão 23 dos 290 membros do Parlamento.

Em Teerã, o medo esvaziou as ruas. Há vários dias, os engarrafamentos monstruosos que compõem a vida cotidiana da cidade desapareceram. A nuvem de poluição que geralmente cobre a cidade de mais de 8 milhões de habitantes também diminuiu acentuadamente com a diminuição do tráfego.

A desaceleração econômica também é palpável nas ruas. Para passar o tempo, os vendedores jogam, os funcionários limpam meticulosamente as portas e janelas dos restaurantes vazios e os taxistas buscam incansavelmente por clientes.

Na terça-feira 3, o país também decidiu libertar temporariamente mais de 54.000 prisioneiros em uma tentativa de conter o avanço do coronavírus nas lotadas cadeias do país. Todos os presidiários soltos foram submetidos a testes da doença.