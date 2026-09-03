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Irã ignora aviso de Trump e ataca bases dos EUA no Kuwait: ‘O inimigo ficará em pedaços’

Instalações da força aérea no país do Golfo são alvo da ofensiva que Teerã lançou após acusar Washington de 'crime de guerra' por bombardeio a casamento

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h00 | Atualizado em 3 set 2026, 11h23
Vista aérea de uma base militar ou aeroporto em área desértica, com pistas de pouso e decolagem, hangares e diversas edificações cinzas e brancas. O terreno é árido, com tons de marrom e bege, e algumas estradas de terra visíveis. Há uma área mais densa de construções à direita, cercada por uma estrada.
Base aérea Ali Al Salem no Kuwait, onde operam forças americanas, vem sendo alvo de mísseis iranianos durante a guerra com os EUA. -  (X/Reprodução)
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O Irã voltou a atacar alvos militares dos Estados Unidos no Kuwait nesta quinta-feira, 3, ignorando as ameaças do presidente Donald Trump.

As forças kuwaitianas informaram que interceptaram um ataque com mísseis e drones procedentes do Irã, depois que a Guarada Revolucionária Islâmica, espada e escudo do regime dos aiatolás, anunciou uma ação contra a base aérea de Ahmad al-Jaber, que possui uma área designada para operações da Força Aérea americana e seus aliados. Na véspera, a base Ali Al Salem já havia sido atacada.

O Kuwait classificou o ataque como uma “ameaça direta” à sua “segurança e estabilidade”, além de uma “grave violação das normas do direito internacional”.

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O Exército iraniano também disse ter feito disparos contra a base aérea de Al Minhad, onde militares americanos operam nos Emirados Árabes Unidos, mas as forças da nação do Golfo não relataram nenhuma ação do tipo. O Ministério das Relações Exteriores emirati, porém, emitiu um comunicado condenando veementemente a hostilidade iraniana contra o vizinho e oferecendo seu apoio “a todas as medidas destinadas a salvaguardar sua segurança”.

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Escalada de hostilidades

A ofensiva veio depois do governo iraniano, na quarta-feira 2, prometer transformar o inimigo americano “em pedaços” devido aos ataques contra seu território que, entre outros alvos, atingiram um casamento.

Segundo Teerã, os bombardeios deixaram 19 mortos, incluindo sete integrantes das Forças Armadas e também civis, um dos balanços mais elevados dos últimos meses — quatro das vítimas acompanhavam uma cerimônia de casamento no distrito de Sirik, sudeste do país, onde quase 70 pessoas ficaram feridas, informou a imprensa estatal. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que também atua como principal negociador do país, chamou os Estados Unidos de “Satã” pelo ocorrido, enquanto o Ministério das Relações Exteriores acusou Washington de um “crime de guerra”.

As Forças Armadas americanas negaram terem sido autoras do disparo que atingiu a festa, dizendo que “o Exército dos Estados Unidos nunca ataca civis, ao contrário da Guarda Revolucionária”. Trump, por sua vez, apenas elogiou o “ataque muito contundente” realizado no dia. “Estamos preparados para lançar outro a qualquer momento que quisermos”, advertiu o presidente americano na quarta-feira.

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As hostilidades foram retomadas no domingo, o que acabou com um mês de calmaria tensa. Em resposta aos bombardeios, Teerã advertiu na quarta-feira que adotará uma “nova estratégia” na guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel no final de fevereiro.

“Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico fará seus alicerces em pedaços”, publicou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezai, no X.

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Impasse em Ormuz

Desde o início do conflito, o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz, onde a atividade comercial, salvo em ocasiões pontuais, tem operado em níveis mínimos. Por lá, transitavam antes da guerra 20% das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito.

O presidente americano, que insiste ter controle total sobre Ormuz, propôs na quarta-feira mudar seu nome para “Estreito de Trump”.

Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, dois petroleiros pegaram fogo na quarta-feira após uma colisão com minas no Golfo, quando navegavam fora da rota designada pelas autoridades iranianas.

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Como parte de sua promessa de submeter a república islâmica a uma “asfixia” econômica, Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos e, recentemente, anunciou uma nova rodada de sanções secundárias contra os parceiros comerciais de Teerã.

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