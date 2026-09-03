Irã ignora aviso de Trump e ataca bases dos EUA no Kuwait: ‘O inimigo ficará em pedaços’

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O Irã atacou novamente alvos militares dos EUA no Kuwait, ignorando ameaças de Trump, em uma escalada de hostilidades. As forças kuwaitianas interceptaram mísseis e drones. O incidente segue bombardeios que atingiram um casamento no Irã, o que Teerã classificou como “crime de guerra”. Trump elogiou o ataque anterior e prometeu mais ações. A tensão se estende ao Estreito de Ormuz.

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O Irã voltou a atacar alvos militares dos Estados Unidos no Kuwait nesta quinta-feira, 3, ignorando as ameaças do presidente Donald Trump.

As forças kuwaitianas informaram que interceptaram um ataque com mísseis e drones procedentes do Irã, depois que a Guarada Revolucionária Islâmica, espada e escudo do regime dos aiatolás, anunciou uma ação contra a base aérea de Ahmad al-Jaber, que possui uma área designada para operações da Força Aérea americana e seus aliados. Na véspera, a base Ali Al Salem já havia sido atacada.

O Kuwait classificou o ataque como uma “ameaça direta” à sua “segurança e estabilidade”, além de uma “grave violação das normas do direito internacional”.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles at the U.S. forces stationed at the Ali Al Salem Air Base in Kuwait. The U.S. is using the Patriot missile defense system in the efforts to shoot down the ballistic missiles. pic.twitter.com/ijRNKVyYMC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2026

O Exército iraniano também disse ter feito disparos contra a base aérea de Al Minhad, onde militares americanos operam nos Emirados Árabes Unidos, mas as forças da nação do Golfo não relataram nenhuma ação do tipo. O Ministério das Relações Exteriores emirati, porém, emitiu um comunicado condenando veementemente a hostilidade iraniana contra o vizinho e oferecendo seu apoio “a todas as medidas destinadas a salvaguardar sua segurança”.

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Escalada de hostilidades

A ofensiva veio depois do governo iraniano, na quarta-feira 2, prometer transformar o inimigo americano “em pedaços” devido aos ataques contra seu território que, entre outros alvos, atingiram um casamento.

Segundo Teerã, os bombardeios deixaram 19 mortos, incluindo sete integrantes das Forças Armadas e também civis, um dos balanços mais elevados dos últimos meses — quatro das vítimas acompanhavam uma cerimônia de casamento no distrito de Sirik, sudeste do país, onde quase 70 pessoas ficaram feridas, informou a imprensa estatal. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que também atua como principal negociador do país, chamou os Estados Unidos de “Satã” pelo ocorrido, enquanto o Ministério das Relações Exteriores acusou Washington de um “crime de guerra”.

As Forças Armadas americanas negaram terem sido autoras do disparo que atingiu a festa, dizendo que “o Exército dos Estados Unidos nunca ataca civis, ao contrário da Guarda Revolucionária”. Trump, por sua vez, apenas elogiou o “ataque muito contundente” realizado no dia. “Estamos preparados para lançar outro a qualquer momento que quisermos”, advertiu o presidente americano na quarta-feira.

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As hostilidades foram retomadas no domingo, o que acabou com um mês de calmaria tensa. Em resposta aos bombardeios, Teerã advertiu na quarta-feira que adotará uma “nova estratégia” na guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel no final de fevereiro.

“Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico fará seus alicerces em pedaços”, publicou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezai, no X.

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Impasse em Ormuz

Desde o início do conflito, o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz, onde a atividade comercial, salvo em ocasiões pontuais, tem operado em níveis mínimos. Por lá, transitavam antes da guerra 20% das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito.

O presidente americano, que insiste ter controle total sobre Ormuz, propôs na quarta-feira mudar seu nome para “Estreito de Trump”.

Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, dois petroleiros pegaram fogo na quarta-feira após uma colisão com minas no Golfo, quando navegavam fora da rota designada pelas autoridades iranianas.

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Como parte de sua promessa de submeter a república islâmica a uma “asfixia” econômica, Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos e, recentemente, anunciou uma nova rodada de sanções secundárias contra os parceiros comerciais de Teerã.