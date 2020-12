Irã executa jornalista opositor Ruhollah Zam

O jornalista e ativista iraniano Ruhollah Zam foi executado neste sábado, 12, aos 47 anos, informou a televisão estatal do Irã, Seda va Sima. Ele foi condenado à pena de morte, acusado de liderar protestos contra o governo local a partir de 2017.

A Suprema Corte do Irã manteve na última terça-feira 8 a sentença de morte de Zam, que foi capturado em 2019 após viver dois anos exilado na França. Zam ganhou fama em 2015 ao criar a plataforma de notícias Amadnews, que contava com mais de 1 milhão de seguidores no Telegram. Ele foi condenado por “desempenhar um papel ativo”, por meio do canal, nos protestos do fim de 2017 e início de 2018.

“O contrarrevolucionário Zam foi enforcado durante a manhã, após a confirmação de sua sentença pela Suprema Corte devido à gravidade dos crimes cometidos contra a República Islâmica”, anunciou a televisão estatal neste sábado.

A organização francesa Repórteres Sem Fronteiras (RFS) expressou “indignação” com a execução de Ruhollah Zam. Em uma mensagem no Twitter, a RSF, que acompanhava de perto o caso do opositor, indicou que “desde 23 de outubro havia alertado sobre a iminência da execução” à Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A RSF ainda citou o o líder supremo iraniano, Ali Khamenei como o “patrocinador deste ato.”

A organização de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional, que chamou Zam de “jornalistas e dissidente”, criticou durante a confirmação da sentença. De acordo com a AI, a República Islâmica recorre cada vez mais à “pena de morte como arma de repressão”, o que chamou de “espantoso”.

Zam viveu no exílio na França durante vários anos, antes de ser detido pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, em circunstâncias não esclarecidas. A detenção foi anunciada em outubro de 2019, mas o Irã não explicou onde e quando aconteceu. A justiça acusou o opositor de estar “dirigido pelo serviço de inteligência francês” e ser apoiado pelos serviços secretos dos Estados Unidos e de Israel.

Em junho, o opositor foi declarado culpado de todas as acusações apresentadas: “corrupção na terra”, uma das acusações mais graves na República Islâmica, “delitos contra a segurança interna e externa do país, espionagem para os serviços de inteligência franceses e insulto ao caráter sagrado do islã”.

(com AFP)