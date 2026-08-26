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Irã e Omã firmam acordo para compartilhar receita de trânsito pelo Estreito de Ormuz

Guarda Revolucionária iraniana também acusou EUA de 'obstruir' os esforços por um acordo nas negociações entre os países

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h58
Vários navios de diferentes tamanhos no oceano azul, com o céu claro e levemente embaçado ao fundo. Em primeiro plano, um barco de pesca tradicional com casco escuro e superestrutura azul. Ao fundo, navios de carga e rebocadores dispersos na água.
Estreito de Ormuz (Divulgação/Getty Images)
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Irã e Omã firmam acordo para compartilhar receita de trânsito pelo Estreito de Ormuz Priorizar nos meus resultados Google

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira, 26, ter chegado a um acordo com Omã para compartilhar a receita das taxas de navegação pelo Estreito de Ormuz.

“Durante as negociações com Omã, alguns acordos foram firmados sobre qual parte das águas do estreito pertence a cada país e qual parte da receita pertence ao Irã e a Omã”, disse o porta-voz da Guarda, o Exército ideológico do Irã, Hossein Mohebi.

Mohebi também acusou os Estados Unidos de “obstruir” os esforços para chegar a um acordo nas negociações entre Irã e Omã.

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O acordo ocorre um dia após o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmar, em pronunciamento na televisão estatal do Irã, que os dois países concordaram que a entrada e a saída da nova rota devem começar em águas territoriais iranianas. No total, o corredor de trânsito terá 11,3 quilômetros de extensão. 

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Irã e Omã, no entanto, ainda estão trabalhando nos detalhes do acordo, disse uma fonte iraniana sênior à agência de notícias Reuters. “Um acordo com Omã sobre o Estreito de Ormuz não foi finalizado”, declarou a fonte.

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Os preços globais do petróleo caíram pelo terceiro dia consecutivo após o anúncio da Guarda Revolucionária. Os contratos futuros do petróleo Brent, uma importante referência global, recuaram 3%, sendo negociados a quase US$ 86 o barril no início desta quarta-feira, enquanto o West Texas Intermediate, referência norte-americana, caiu 2,8%, para US$ 80 o barril. 

O Estreito de Ormuz  passagem por onde transitava, antes da guerra, 20% do petróleo e gás consumidos no planeta está efetivamente bloqueado desde os bombardeios conjuntos de Estados Unidos e Israel que deram início ao conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, elevando os preços de combustíveis globalmente. Navios não autorizados por Teerã têm sofrido ataques intermitentes nessas águas.

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O acordo se dá após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicar, na semana passada, uma imagem de um mapa que mostra Ormuz como “novo território dos EUA”. A publicação segue falas do republicano de que iria declarar “em breve” a passagem marítima, vital para o comércio de petróleo, como parte dos Estados Unidos – embora não tenha dado detalhes ou prazos.

O presidente americano também usou as redes sociais para reforçar que “não há negociações ou conversas em andamento, nem programadas” com o Irã. Segundo ele, “o Estreito de Ormuz está aberto e em operação”. Em resposta, o vice-chanceler do Irã, Kazem Gharibabadi, classificou Trump como “iludido” e disse que, “em breve, sua ilusão a respeito do Estreito de Ormuz será corrigida”.

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