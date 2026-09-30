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Irã diz ter recebido resposta oficial dos EUA sobre proposta para acabar com a guerra

Conteúdo do documento, traçado com mediação do Catar às margens da Assembleia Geral da ONU, ainda não foi revelado

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 07h23
Dois soldados iranianos armados, com rostos cobertos, em frente a um grande outdoor com a imagem do Aiatolá Ali Khamenei segurando um rifle, sobre a bandeira do Irã
Cartaz de Mojtaba Khamenei em Teerã, no Irã - 09/04/2026 (Majid Saeedi/Getty Images)
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Irã diz ter recebido resposta oficial dos EUA sobre proposta para acabar com a guerra Priorize VEJA no Google

Autoridades iranianas afirmaram nesta quarta-feira, 30, que receberam uma resposta formal dos Estados Unidos à proposta enviada por Teerã para encerrar com o conflito no Oriente Médio, informou a imprensa estatal. O conteúdo do documento não foi revelado.

“Na reunião do conselho de ministros celebrada hoje, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, apresentou a proposta da parte americana ao presidente Massoud Pezeshkian”, declarou à agência oficial Irna a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani.

Após mais de sete meses de conflito, desencadeado por ataques americanos e israelenses contra o Irã, as negociações indiretas entre americanos e iranianos foram retomadas na semana passada às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, embora divergências profundas ainda persistam.

A mais recente proposta do regime dos aiatolás para reiniciar as tratativas contém exigências como o fim das hostilidades no Irã e no Líbano, o desbloqueio de bilhões de dólares em ativos da república islâmica, a suspensão das sanções americanas sobre o petróleo do país e o fim do bloqueio dos portos iranianos. Em contrapartida, Teerã se comprometeria a reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

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O plano foi apresentado por Teerã como um roteiro de sete dias para interromper os combates e destravar as negociações. O Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo comercializado no planeta, é um dos principais pontos de tensão do conflito. O governo iraniano afirma que a reabertura da passagem depende do cumprimento das condições estabelecidas na proposta.

Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta iraniana, mas Teerã seguia aguardando uma resposta oficial por meio do Catar, que atua como mediador. Na segunda-feira, o republicano também afirmou que não ofereceu concessões ao Irã para encerrar a guerra, rejeitando relatos da imprensa que citavam autoridades americanas dizendo que ele estaria disposto a aliviar sanções e liberar fundos congelados em troca de medidas “concretas” relacionadas ao programa nuclear iraniano.

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Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Trump estava cético sobre o comprometimento do Irã em atender às demandas americanas e considerava retomar a campanha de bombardeios após as eleições de meio mandato nos Estados Unidos, um momento crítico para o governo. O pleito está marcado para 3 de novembro. Autoridades ouvidas pelo veículo afirmaram, contudo, que o mandatário americano está relutante em relação a grandes operações de combate, já que os EUA desejam reservar munições para outras contingências.

Na semana passada, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que cabe aos Estados Unidos decidir se pretendem encerrar ou prolongar a guerra contra seu país. Em entrevista à emissora Fox News, o iraniano disse que Teerã não tem interesse em manter o conflito iniciado em fevereiro e voltou a defender uma solução diplomática.

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“Quando as coisas podem ser resolvidas por meio do diálogo, não deveríamos nos matar. Mas, instigados por Israel, impuseram essa guerra a nós. Mas não queremos continuar. São os Estados Unidos que devem decidir se querem acabar com isso”, disse Pezeshkian à Fox News.

Pezeshkian também criticou o colapso do cessar-fogo firmado em junho e questionou por que o entendimento foi rompido pouco depois de sua assinatura. Ele salientou, ainda, que Teerã aceita negociar desde que um eventual acordo respeite as normas do direito internacional.

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“Se o atual governo americano, dentro das estruturas jurídicas internacionais, quiser chegar a um acordo, perfeito. Caso contrário, antes ou depois das eleições legislativas americanas, que diferença faz para nós?”, concluiu.

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