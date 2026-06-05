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O Irã alega ter lançado “mísseis de advertência” contra navios americanos no Golfo de Omã; os EUA negam categoricamente, afirmando que seria uma grave violação do cessar-fogo. O incidente agrava a instabilidade marítima na região, com bloqueios e negociações de paz estagnadas entre as potências.

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O Exército do Irã alegou ter lançado “mísseis de advertência” contra duas embarcações da Marinha dos Estados Unidos que navegavam pelo Golfo de Omã nesta sexta-feira, 5. Washington, no entanto, nega que qualquer hostilidade tenha ocorrido, afirmando que isso significaria uma violação do cessar-fogo em vigor desde o dia 8 de abril.

De acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Irna, as Forças Armadas iranianas bombardearam as proximidades dos destróieres americanos DDG-103 e DDG-8, que teriam deixado o Golfo de Omã após o episódio. O ataque fez parte de uma ampla operação promovida por Teerã para “combater os atos ilegais das forças terroristas dos EUA”, que estariam apreendendo embarcações comerciais e petroleiros na região, dificultando o tráfego marinho nos portos do país.

Em resposta, o Comando Central dos Estados Unidos, responsável por supervisionar as forças militares americanas no Oriente Médio, rejeitou as alegações.

“As forças iranianas NÃO atacaram nem dispararam contra navios de guerra da Marinha dos EUA. Fazer isso seria uma grave violação do cessar-fogo. As forças americanas seguem operando livremente nas águas da região enquanto aplicam o bloqueio em curso no Irã”, disse o CENTCOM em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

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+ Irã reforça condições para cessar-fogo e condena violações dos EUA

O conflito de narrativas acontece em meio à instabilidade marítima no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Ligadas pelo estratégico Estreito de Ormuz e integrantes de um caminho naval que exporta um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, as águas da região têm sido alvo de bloqueios tanto dos EUA quanto do Irã, dificultando a navegação de embarcações pela região.

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Inicialmente, a obstrução naval foi liderada pelo Irã, que viu no bloqueio do Estreito de Ormuz uma poderosa arma de retaliação aos ataques promovidos pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro. Após negociações fracassadas para reabrir a rota, Washington decidiu pagar Teerã na mesma moeda, iniciando suas próprias sanções navais, visando embarcações iranianas.

Embora um cessar-fogo entre as partes tenha sido acordado em 8 de abril, ainda não há um consenso sobre os termos para o encerramento da guerra e a reabertura da navegação. As tratativas estão estagnadas há semanas, e enquanto não há avanço, as forças armadas dos dois países seguem ativas. Na terça-feira, 2, os EUA lançaram um míssil contra um petroleiro que tentava driblar o cerco, e um dia depois, o Irã promoveu um ataque de drones contra o aeroporto internacional do Kuwait.