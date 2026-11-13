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Irã diz ter destruído radar militar dos EUA no Bahrein, primeiro ataque direto em meses

Teerã deu resposta a bombardeio americano contra torre de comunicações, aumentando risco de escalada após calmaria no Oriente Médio

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h02
Vista aérea de um grande buraco circular escuro no solo, resultado de uma explosão, ao lado de um edifício branco retangular em uma área desértica marrom com trilhas e vegetação esparsa
Radar militar AR-327, instalação dos EUA no Bahrein, após bombardeio do Irã. 13/11/2026 -  (X/Reprodução)
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O Irã disse nesta sexta-feira, 13, ter atacado e destruído um radar de alerta precoce dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta a um bombardeio americano contra uma torre de comunicações em Sirik, com vista para o estratégico Estreito de Ormuz. Este é o primeiro ataque iraniano direto a instalações militares de Washington em meses.

“Este é um aviso sério ao inimigo agressor para que cesse suas provocações aéreas e o contrabando de petróleo no Estreito de Ormuz”, declarou a Guarda Revolucionária Islâmica. “Em caso de novas violações e agressões, nossa força aeroespacial está em alerta máximo para enfrentar o inimigo sem restrições.”

A declaração ocorre em meio a uma trégua frágil no conflito entre Irã e Estados Unidos, iniciado em 28 de fevereiro, quando forças americanas e israelenses atacaram o território iraniano. Desde então, os confrontos se espalharam pela região.

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Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, engatou em uma aparente tentativa de afastar e minimizar o conflito, cuja impopularidade contribuiu para a fragorosa derrota de seus republicanos nas eleições legislativas de 3 de novembro. Em uma série de entrevistas, ele afirmou que só atacará o Irã se for necessário e alegou que países do Golfo, como a Arábia Saudita, pediram que ele suspendesse novas operações militares de grande escala.

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Além disso, em uma postagem nas redes sociais, o mandatário disse ter solicitado ao seu vice, J.D. Vance, que deixasse de lado as negociações por um acordo com o Irã e concentrasse esforços em assuntos domésticos. Ele, que foi o membro de mais alto escalão no governo americano a participar das conversas com o regime dos aiatolás, também está à frente da ala republicana que argumenta que a guerra foi a causa de sua derrota.

O vice-presidente estaria cogitando retomar os contatos com Teerã, de acordo com a imprensa americana. Poucos meses depois da primeira onda de ataques em larga escala contra o Irã, o vice-presidente viajou ao Paquistão para negociar diretamente com representantes iranianos sobre o desmantelamento de seu programa nuclear.

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“Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses dias já ficaram para trás. Temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos o seu Estreito” de Ormuz, afirmou Trump em sua rede, a Truth Social.

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