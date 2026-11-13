Irã diz ter destruído radar militar dos EUA no Bahrein, primeiro ataque direto em meses

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O Irã anunciou ter atacado e destruído um radar de alerta precoce dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta a um bombardeio americano. Este é o primeiro ataque iraniano direto a instalações militares de Washington em meses, em meio a uma trégua frágil e apesar dos esforços do presidente Donald Trump para desescalar o conflito.

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O Irã disse nesta sexta-feira, 13, ter atacado e destruído um radar de alerta precoce dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta a um bombardeio americano contra uma torre de comunicações em Sirik, com vista para o estratégico Estreito de Ormuz. Este é o primeiro ataque iraniano direto a instalações militares de Washington em meses.

“Este é um aviso sério ao inimigo agressor para que cesse suas provocações aéreas e o contrabando de petróleo no Estreito de Ormuz”, declarou a Guarda Revolucionária Islâmica. “Em caso de novas violações e agressões, nossa força aeroespacial está em alerta máximo para enfrentar o inimigo sem restrições.”

A declaração ocorre em meio a uma trégua frágil no conflito entre Irã e Estados Unidos, iniciado em 28 de fevereiro, quando forças americanas e israelenses atacaram o território iraniano. Desde então, os confrontos se espalharam pela região.

Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, engatou em uma aparente tentativa de afastar e minimizar o conflito, cuja impopularidade contribuiu para a fragorosa derrota de seus republicanos nas eleições legislativas de 3 de novembro. Em uma série de entrevistas, ele afirmou que só atacará o Irã se for necessário e alegou que países do Golfo, como a Arábia Saudita, pediram que ele suspendesse novas operações militares de grande escala.

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Além disso, em uma postagem nas redes sociais, o mandatário disse ter solicitado ao seu vice, J.D. Vance, que deixasse de lado as negociações por um acordo com o Irã e concentrasse esforços em assuntos domésticos. Ele, que foi o membro de mais alto escalão no governo americano a participar das conversas com o regime dos aiatolás, também está à frente da ala republicana que argumenta que a guerra foi a causa de sua derrota.

O vice-presidente estaria cogitando retomar os contatos com Teerã, de acordo com a imprensa americana. Poucos meses depois da primeira onda de ataques em larga escala contra o Irã, o vice-presidente viajou ao Paquistão para negociar diretamente com representantes iranianos sobre o desmantelamento de seu programa nuclear.

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“Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses dias já ficaram para trás. Temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos o seu Estreito” de Ormuz, afirmou Trump em sua rede, a Truth Social.