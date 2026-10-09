Irã diz ter atacado navio que cruzava Estreito de Ormuz por ‘rota ilegal’

A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta sexta-feira, 9, que suas forças atacaram um navio de transporte de gás que tentava atravessar o Estreito de Ormuz por “uma rota ilegal”.

Em nota divulgada pela imprensa oficial, o Exército ideológico de Teerã também reforçou ter “controle da administração do estreito”.

“Ao realizar esta missão, há algumas horas, um gigantesco navio gaseiro de GLP chamado NV Sunshine, de propriedade da NatWit, que tentava transitar pela rota ilegal ao sul do Estreito de Ormuz, foi atingido”, informou a guarda.

Teerã insiste que os navios peçam sua permissão para atravessar Ormuz por uma rota próxima ao seu litoral. No entanto, cada vez mais há navios que se arriscam a navegar por uma rota alternativa que margeia a costa sul do estreito.

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O Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo comercializado no planeta, é um dos principais pontos de tensão do conflito desencadeado por ataques americanos e israelenses contra o Irã em fevereiro deste ano. O governo iraniano afirma que a reabertura completa da passagem depende do cumprimento de condições estabelecidas em uma proposta enviada aos EUA, que foi negada.

No final de setembro, o presidente americano, Donald Trump, disse ter rejeitado uma proposta iraniana de acordo, argumentando que a nação persa estaria sob forte pressão econômica e buscando um acordo rápido. A mais recente proposta do regime dos aiatolás para reiniciar as tratativas contém exigências como o fim das hostilidades no Irã e no Líbano, o desbloqueio de bilhões de dólares em ativos da república islâmica, a suspensão das sanções americanas sobre o petróleo do país e o fim do bloqueio dos portos iranianos. Em contrapartida, Teerã se comprometeria a reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

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Incêndio na costa dos Emirados Árabes

As agências de controle do tráfego marítimo também relataram, nesta sexta, que um projétil de origem desconhecida tinha provocado um incêndio em um barco em frente à costa dos Emirados Árabes Unidos, mas citaram uma embarcação diferente.

A agência marítima britânica UKMTO informou, nesta sexta-feira, que um navio sofreu um incêndio a bordo, ao ser atingido por um projétil de origem desconhecida em frente à costa dos Emirados Árabes Unidos, a sudoeste do estreito.

“No momento desconhece-se a situação da tripulação, a avaliação de danos e o impacto ambiental”, destacou a UKMTO em um comunicado.

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A empresa de segurança britânica Vanguard também reportou o incidente e identificou o navio como o petroleiro GEM NO.2, com bandeira do Panamá.