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Irã diz que serão iniciadas conversas em um prazo de 60 dias para ‘acordo final’

As forças armadas iranianas afirmam ter humilhado os Estados Unidos e Israel durante a guerra contra a República Islâmica

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 20h08
Outdoor em Teerã em apoio à seleção de futebol do Irã antes da Copa do Mundo - Irã - guerra
Uma mulher iraniana passa por um enorme outdoor em apoio à seleção nacional de futebol do Irã para a Copa do Mundo de 2026, instalado em um prédio na Praça Enghelab, em Teerã, em 18 de maio de 2026 (./AFP)
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Irã diz que serão iniciadas conversas em um prazo de 60 dias para ‘acordo final’ Priorize VEJA no Google

O protocolo de acordo alcançado na noite deste domingo, 14, para segunda-feira entre o Irã e os Estados Unidos abre caminho para que os negociadores cheguem a um acordo final em um prazo de 60 dias, segundo o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores.

“As negociações começarão dentro de um prazo de 60 dias com o objetivo de alcançar um acordo final”, afirmou Kazem Gharibabadi à televisão estatal. Ele acrescentou que “a desconfiança em relação aos Estados Unidos ainda existe”.

Humilhação?

As forças armadas iranianas afirmam ter humilhado os Estados Unidos e Israel durante a guerra contra a República Islâmica, após o anúncio de um memorando de entendimento entre Teerã e Washington.

O Irã “impôs sua vontade divina e férrea sobre os inimigos americanos e sionistas humilhados. O inimigo não tem outra escolha senão aceitar a derrota e se render”, declarou o Estado-Maior iraniano em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

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(Com AFP)

 

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