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Irã diz que progresso nas negociações com os EUA depende de cinco exigências

Principal negociador iraniano reforçou pontos de memorando de entendimento como condições para avanço em conversas

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 13h46
Mohammad Bagher Ghalibaf
O principal negociador do Irã e líder do Parlamento do país, Mohammad Bagher Ghalibaf (Morteza Nikoubazl/NurPhoto via/Getty Images)
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O principal negociador do Irã nas conversas com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, condicionou a implementação de um acordo ao cumprimento de cinco itens estabelecidos no memorando de entendimento.

Em entrevista à emissora estatal iraniana, Ghalibaf destacou os Artigos 1, 4, 5, 10 e 11 do documento, formado por 14 pontos.

Sob o parágrafo 1 do texto, Washington e Teerã, assim como seus aliados, declaram o término imediato e permanente de operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Embora as principais operações militares entre os EUA, Israel e o Irã tenham terminado, os combates no Líbano continuam e, nesta quarta-feira, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, voltou a declarar  que o Exército de seu país permanecerá “indefinidamente” naquilo que ele descreve como “zonas de segurança” estabelecidas no Líbano, na Síria e na Faixa de Gaza. Katz também reiterou sua ameaça de que atingirão “com toda a força” a república islâmica caso ataque Israel devido às suas operações no Líbano.

Os parágrafos 4 e 5 dizem respeito ao Estreito de Ormuz. Sob o quarto ponto do texto, os EUA devem retirar seu bloqueio naval e o Irã deve restaurar o tráfego de navios na rota marítima aos níveis pré-guerra. Embora Washington tenha retirado seu bloqueio, ainda há navios militares na região; o Irã, por sua vez, atacou navios que não seguiram a rota designada pelo governo, em uma situação que levou a uma troca de ataques entre os dois países no final de semana.

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Sob o quinto parágrafo, o Irã deve permitir a passagem pelo estreito sem pedágios, algo que não foi introduzido, embora Teerã esteja discutindo possíveis “pagamentos voluntários” por serviços prestados.

O décimo parágrafo diz respeito ao compromisso dos EUA de conceder isenções para exportação de petróleo iraniano, algo já permitido pelo Departamento do Tesouro americano por 60 dias.

Por fim, no 11º artigo, os EUA comprometem-se a disponibilizar ativos iranianos congelados – uma questão que segue indefinida. Enquanto Ghalibaf afirmou que 12 bilhões de dólares dos 24 bilhões em ativos congelados seriam disponibilizados ao Irã, autoridades dos EUA haviam dito anteriormente à emissora CNN que nenhum fundo congelado seria liberado até que o Irã cumprisse seus compromissos. Questionado sobre os recursos, o Ministério das Relações Exteriores do Catar declarou, na terça-feira, que a liberação deles exigiria um acordo entre os EUA e o Irã.

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Veja abaixo o texto completo dos cinco pontos destacados pelo negociador: 

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1. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã e seus aliados na atual guerra, ao assinarem este Memorando de Entendimento, declaram o término imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, e comprometem-se, a partir de agora, a não iniciar qualquer guerra ou operação militar um contra o outro, a abster-se da ameaça ou do uso da força um contra o outro e a garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano. O acordo final confirmará o término permanente da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, e as demais disposições deste parágrafo.

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4. Imediatamente após a assinatura deste Memorando de Entendimento, os Estados Unidos da América iniciarão a remoção do bloqueio naval e de quaisquer perturbações ou impedimentos contra a República Islâmica do Irã, e encerrarão completamente o bloqueio naval dentro de 30 dias. Durante esse período, o tráfego de embarcações será proporcional ao volume de tráfego pré-guerra que a República Islâmica do Irã estiver restaurando. Os Estados Unidos da América comprometem-se ainda a retirar suas forças das proximidades da República Islâmica do Irã dentro de 30 dias após a assinatura do acordo final.

5. Após a assinatura deste Memorando de Entendimento, a República Islâmica do Irã envidará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais, por um período de 60 dias, do Golfo Pérsico para o Mar de Omã, e vice-versa. O tráfego de embarcações comerciais será iniciado imediatamente e, considerando a necessidade de remoção dos obstáculos técnicos e militares e de desminagem por parte da República Islâmica do Irã, será restabelecido dentro de 30 dias. A República Islâmica do Irã dialogará com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos no Estreito de Ormuz, em conjunto com outros Estados litorâneos do Golfo Pérsico, em conformidade com o direito internacional aplicável e os direitos soberanos dos Estados costeiros do Estreito de Ormuz.

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10. Os Estados Unidos da América comprometem-se que, imediatamente após a assinatura deste Memorando de Entendimento e até o término das sanções, o Departamento do Tesouro dos EUA emitirá isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, e todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros, transporte, etc.

11.

Os Estados Unidos da América comprometem-se a disponibilizar integralmente para uso os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã após a implementação deste Memorando de Entendimento. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã acordarão mutuamente os procedimentos relativos à liberação desses fundos durante as negociações. Tais fundos, quer sejam mantidos na conta original ou transferidos, deverão ser plenamente utilizáveis ​​para pagamento a qualquer beneficiário final designado pelo Banco Central da República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir todas as licenças e autorizações necessárias para tal.

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