Irã diz que petroleiro britânico Stena Impera será liberado em breve

O cargueiro Stena Impera que foi detido pela Guarda Revolucionária do Irã no Estreito de Hormuz por supostamente ter violado regras marítimas, será liberado em breve, disse uma autoridade marítima iraniana neste domingo, de acordo com a agência de notícias semiestatal Fars.

A detenção ocorreu duas semanas depois de um cargueiro iraniano ter sido capturado pelo Reino Unido em Gibraltar. Esta embarcação foi liberada em agosto.

“Após a decisão pelo fim da detenção do cargueiro britânico Steno Impero ter sido emitida, este navio vai em breve, após se passarem 65 dias, começar sua movimentação para o porto de Bandar Abbas, em direção a águas internacionais”, disse Allahmorad Afifipour, diretor da Organização Marítima e de Portos do Irã na província de Hormozgan.

O procedimento para que o petroleiro deixe as águas iranianas começou, mas o processo legal contra o navio ainda permanece aberto, e o desfecho do caso ainda será anunciado, disse Afifipour.

O presidente da empresa sueca que é dona da embarcação disse que o petroleiro deve ser liberado nas próximas horas.

A emissora pública sueca SVT citou Erik Hanell, presidente-executivo da Stena Bulk, que afirmou: “Recebemos informações nesta manhã de que aparentemente eles vão liberar o navio Stena Impero nas próximas horas. Então entendemos que a decisão política de liberar o navio foi tomada”.

“Esperamos poder sair em poucas horas, mas não queremos antecipar os acontecimentos. Queremos ver o navio navegando para fora de águas territoriais iranianas”, disse Hanell à SVT.

Até a publicação desta reportagem, Hanell não respondeu a pedidos de comentário.