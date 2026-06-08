Irã diz que negociações com EUA continuam, mas alerta que não recuará ‘diante de ameaça’

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta segunda-feira, 8, que o país continua na mesa de negociações com os Estados Unidos. A declaração ocorre após as forças iranianas suspenderem os ataques a Israel, lançados em retaliação a uma ofensiva militar contra Beirute. Teerã coloca o fim da guerra em todas as frentes no Oriente Médio, o que inclui o Líbano, como uma das principais demandas para um acordo com o governo americano.

“Nossa prioridade é a segurança nacional e a paz do nosso povo. Defenderemos os direitos da nação com autoridade e não recuaremos diante de nenhuma ameaça. Diplomacia e defesa são as duas asas do poder nacional; não abandonamos o campo de batalha nem a mesa de negociações. Se Deus quiser, com unidade e racionalidade, o Irã sairá vitorioso também desta provação”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

A pausa nas hostilidades acontece depois das forças israelenses atacarem uma fábrica petroquímica no sudoeste iraniano, alegando que era usada para produzir mísseis balísticos. Em retaliação, a Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou uma instalação similar na cidade de Haifa, em Israel.

Israel também lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, segundo a emissora catari Al Jazeera. Nas redes sociais, os militares israelenses disseram que foram atacados “alvos militares pertencentes ao regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã há pouco”. Por sua vez, além de Haifa, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atingido a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel, perto de Nazaré.

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Mais cedo, o Irã culpou os Estados Unidos pela escalada das tensões com Israel. “Sem dúvida, como eu disse, as ações do regime sionista na região não podem ser separadas das políticas dos EUA”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. “Ninguém acredita que o regime sionista realizaria qualquer ação sem prévia coordenação e cooperação com os Estados Unidos.”

Em meio à troca de ataques, o presidente dos EUA, Donald Trump, instou os lados do conflito a “pararem imediatamente com os ‘tiroteios'”. Em publicação na Truth Social, rede social da qual é dono, o republicano afirmou que Israel e Irã “estão buscando um cessar-fogo imediato”, mas que as negociações de paz podem ser atrapalhadas por “ignorância” ou “estupidez”. Ele também informou que o bloqueio americano, que impede a entrada e saída de navios do Irã, continuará em vigor “até que um acordo final seja alcançado”.

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