Ler Resumo





O Irã revelou imagens de um bombardeio atribuído aos Estados Unidos e a Israel que destruiu um avião comercial da Iran Air. O ataque em aeroporto de uso misto levanta alertas sobre possíveis violações das leis internacionais e crimes de guerra. Veja os detalhes e desdobramentos do caso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Irã divulgou, na terça-feira 24, imagens que supostamente mostram um ataque aéreo, atribuído aos Estados Unidos e a Israel, que destruiu uma aeronave comercial da Iran Air. O incidente levantou questões sobre as leis internacionais que protegem aviões civis e se o bombardeio poderia constituir um crime de guerra.

O episódio aconteceu no dia 3 de março, nos primeiros dias do conflito no Oriente Médio, que agora já dura quase nove meses. O Airbus A319-111 estava estacionado no pátio do no Aeroporto de Bushehr no momento do impacto; segundo a imprensa iraniana, não havia passageiros nem tripulação a bordo.

O vídeo foi divulgado pela Organização de Aviação Civil do Irã, que capturou as imagens com câmeras de vigilância. A gravação mostra o avião sendo atingido por uma explosão e, em seguida, pegando fogo, envolto por uma nuvem de fumaça densa.

NEW footage has surfaced reportedly showing US/Israeli strike on an Iran Air passenger Airbus at Bushehr Airport at the start of Iran War. https://t.co/J5wzWLJp4M — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Nem Washington nem Tel Aviv assumiram publicamente a responsabilidade pelo ataque.

Continua após a publicidade

O avião havia chegado a Bushehr, uma cidade portuária e capital da província de mesmo nome, no sudoeste do Irã, às margens do Golfo Pérsico, em 28 de fevereiro, quando ocorreram os primeiros ataques de Estados Unidos e Israel contra a república islâmica. O voo IR407 tinha origem em Teerã, capital do país.

A cerca de 15 quilômetros da cidade fica a Central nuclear de Bushehr, a principal usina nuclear em operação no Irã, construída em cooperação com a Rússia e conectada à rede elétrica em 2011. Estados Unidos e Israel acusam o regime dos aiatolás de usar seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas; Teerã nega, sustentando que se destina apenas a fins civis e energéticos.

Continua após a publicidade

O Aeroporto de Bushehr, além disso, opera como instalação de uso duplo (civil e militar), e o ataque teria ocorrido com munição guiada de precisão, durante a primeira semana do conflito. Especialistas apontam que a proteção de aeronaves civis pelo direito humanitário internacional pode entrar em debate devido ao uso militar do aeroporto.

Guerra no Oriente Médio

A guerra no Irã começou em 28 de fevereiro deste ano, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos conjuntos contra o território iraniano em meio a um impasse nas negociações sobre o programa nuclear da nação persa. Os bombardeios mataram o líder supremo Ali Khamenei e desencadearam retaliações de Teerã, como o bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz e ataques contra as monarquias petrolíferas do Golfo.

A conflito convulsionou o mundo com crises nos mercados de energia. O fechamento de Ormuz, por onde passavam 20% do petróleo e gás consumidos no planeta antes do início das hostilidades, fez preços de combustíveis dispararem.

Continua após a publicidade

Após negociações mediadas por Paquistão e Catar, que renderam duas tréguas frágeis e logo violadas, entrarem em um impasse, a guerra entrou em uma espécie de limbo. Os dois lados parecem estar concentrados em minar a resistência um do outro — americanos estrangulando economicamente o Irã, iranianos apostando no enfraquecimento do belicismo dos Estados Unidos pós-midterms, que deram uma derrota acachapante aos republicanos do presidente Donald Trump, impulsionada pela insatisfação dos americanos com o conflito e seus impactos econômicos.