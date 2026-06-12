Irã divulga novo rascunho de acordo com EUA para encerrar guerra; veja proposta

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A agência iraniana Mehr divulgou um rascunho de acordo com os EUA para cessar-fogo e negociações nucleares. Donald Trump confirmou um “grande acordo” iminente, que seria assinado em breve, possivelmente na Europa. No entanto, o Irã negou ter aprovado qualquer texto, gerando incerteza sobre a paz.

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A agência de notícias iraniana Mehr divulgou nesta sexta-feira, 12, o que disse ser o rascunho de um acordo com os Estados Unidos para acabar com a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Segundo a agência, o documento prevê uma “cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano”, assim como “60 dias de negociações para alcançar um acordo sobre as questões nucleares e a suspensão completa das sanções” americanas.

Uma segunda agência de notícias iraniana, a Irna, acrescentou nesta sexta que Teerã não cederia o controle do Estreito de Ormuz como parte do projeto de acordo de paz com os Estados Unidos.

“O Irã não assume, neste texto, nenhum compromisso de ceder a gestão do estreito, nem de restaurar as condições que existiam antes da agressão militar americana e israelense”, segundo a Irna.

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O que diz Trump?

O rascunho foi divulgado um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que um acordo com Teerã pode ser assinado já no próximo final de semana, “provavelmente na Europa”.

“Acabamos de chegar a um grande acordo sobre a guerra com o Irã”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, acrescentando que, “sujeito à finalização dos documentos, que deve ocorrer nos próximos dias, provavelmente haverá uma assinatura, talvez na Europa”. O vice-presidente JD Vance seria o representante americano durante a assinatura, disse o mandatário.

Na quinta-feira 11, poucas horas após subir o tom e lançar ameaças contra o Irã, o ocupante do Salão Oval ordenou o cancelamento ataques contra território iraniano, citando avanços diplomáticos.

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“Com base no fato de que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite”, disse em publicação nas redes sociais. Segundo o presidente americano, “as discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em grandes detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas.” Continua após a publicidade “O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito até que esta transação seja finalizada — o horário e o local da assinatura serão anunciados em breve”, completou. Na ocasião, o Irã afirmou que o país não aprovou nenhum acordo. Não seria a primeira vez que Trump sugere estar perto de um pacto, mas sem avanço concreto. Continua após a publicidade

“Cessar-fogo não faz sentido”

Também na quinta-feira, na sequência de uma nova noite de bombardeios americanos, a diplomacia iraniana afirmou que o cessar-fogo em vigor com Washington desde 8 de abril praticamente não faz mais sentido.

“Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, mas também tornam a trégua algo praticamente sem sentido”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

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Os ataques americanos visaram o sul do Irã. Também foram atingidos vários pontos próximos à capital, como Karaj, Nazarabad e Pishva, segundo a Guarda Revolucionária.