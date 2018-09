Irã culpa EUA, Israel e países do Golfo por ataque contra desfile militar

Após um ataque contra uma parada militar na cidade de Ahvaz no final de semana, autoridades do Irã prometeram retaliar, acusando os Estados Unidos, Israel, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos de participação no atentado que deixou 25 mortos.

O vice-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, disse nesta segunda-feira (24) que líderes americanos e israelenses devem esperar uma resposta “devastadora” de Teerã.

“Vocês já viram nossa vingança antes… Vocês verão que nossa resposta será arrasadora e devastadora e vocês se arrependerão do que fizeram”, disse Salami durante funeral das vítimas do ataque, transmitido ao vivo na televisão estatal.

“Como diz o Alcorão, cabeças vão rolar. Onde quer que estejam, vamos encontrá-los e puni-los”, prometeu.

Já o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que os atiradores que abriram fogo contra os militares iranianos foram pagos pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, dizendo que Teerã irá “punir severamente” os responsáveis pelo ataque.

O ministro da Inteligência e Segurança Nacional iraniano, Mahmoud Alavi, sugeriu que um grande grupo de separatistas árabes estava por trás do ataque e que várias pessoas já foram presas, segundo a imprensa local.

O ataque

No sábado (22), quatro atiradores dispararam contra um desfile militar na cidade de Ahvaz, onde autoridades iranianas haviam se reunido para assistir a um evento anual que marca o início da guerra de 1980-88 do Irã contra o Iraque.

Segundo o último balanço das autoridades locais, 24 pessoas morreram, entre eles 12 membros da Guarda Revolucionária, e outras 60 ficaram feridas. Os quatro agressores foram mortos.

Nesta segunda-feira, uma multidão em luto se reuniu em frente à mesquita Sarollah, no centro de Ahvaz, para o funeral organizado para 12 das 24 vítimas. Enquanto aguardavam a chegada dos caixões, a multidão agitava faixas com mensagens em persa e árabe, entre várias bandeiras do Irã.

Ahvaz, cerca de 560 km ao sul de Teerã, é a capital de Juzestan, uma região rica em petróleo com uma população majoritariamente árabe.

(Com Reuters e AFP)