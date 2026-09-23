Irã chama ameaças de Trump na ONU de ‘sinal de desespero’ e promete resposta mais dura

O Irã reagiu nesta quarta-feira, 23, à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “aniquilar” a República Islâmica caso o conflito entre os dois países não seja solucionado. Em comunicado divulgado pela agência de notícias Mehr, o Estado-Maior das Forças Armadas iranianas afirmou que a declaração demonstra “não um sinal de poder, mas um sinal do desespero estratégico” de Washington.

A resposta veio um dia depois de Trump usar seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para voltar a ameaçar Teerã. O republicano afirmou que precisa tomar uma “grande decisão” entre buscar um acordo com o país ou intensificar a ofensiva militar.

“Mas tenho uma grande decisão a tomar… Vou firmar um acordo com o Irã que lhe permita se reconstruir e criar um país muito mais grandioso do que jamais foi, talvez um dos maiores do Oriente Médio ou até do mundo? Ou devo aniquilar a República Islâmica e fazer isso rapidamente, para nunca mais deixar que eles voltem a matar e destruir pessoas e países?”, disse Trump.

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Segundo as Forças Armadas iranianas, Trump utilizou seu discurso nas Nações Unidas para tentar justificar a “agressão” contra o país. O comunicado advertiu ainda que o Irã está preparado para responder com ataques contra Estados Unidos e Israel que seriam “mais devastadores e menos previsíveis” do que os realizados anteriormente.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursa na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira.

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A troca de ameaças ocorre em meio à continuidade da guerra travada entre Irã, Estados Unidos e Israel. O conflito se prolonga há mais de seis meses, sem um acordo de cessar-fogo definitivo. Na segunda-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente nesta quarta-feira devido às sanções americanas.

Em 23 de setembro, “todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo”, disse Bessent em entrevista à CNBC. “Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens” e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, “será excluída do sistema do dólar”.