Irã captura submarino americano no Estreito de Ormuz, mas EUA minimizam perda

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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou a captura de um submarino americano no Estreito de Ormuz. Os EUA, contudo, minimizam o incidente, alegando que se tratava de um drone submersível defeituoso, sem equipamentos sensíveis. O evento acentua a escalada de hostilidades no Golfo Pérsico, incluindo recentes ataques a um petroleiro iraniano.

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A captura do submarino aconteceu três dias depois de Estados Unidos e Irã trocarem novos ataques no Golfo Pérsico no último sábado, coroando uma semana de retomada das hostilidades após quase um mês de calmaria tensa em que o governo Donald Trump havia anunciado uma mudança de estratégia para derrotar Teerã sem bombas — usando pressão financeira e sanções duríssimas, com a chamada Operação Pária Econômico. Continua após a publicidade Nesta terça, novos ataques vieram. Segundo a imprensa iraniana, um míssil americano atingiu um petroleiro em frente à ilha de Kharg, sem registro de vítimas. Com apenas 20 km², a ilha é responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano — “a joia da coroa” da indústria local, como definiu o próprio Trump —, abastecida por oleodutos provenientes de campos marítimos nos seus arredores. O Irã é altamente dependente da receita proveniente de combustíveis fósseis, e Washington estuda há tempos a possibilidade de levar os combates para lá. A ofensiva, porém, embute o alto risco de mais um choque no mercado de energia. Continua após a publicidade

“Um pequeno petroleiro iraniano foi alvo de um ataque com mísseis por parte do exército terrorista dos Estados Unidos a quatro milhas da ilha de Kharg. O petroleiro foi atingido por um projeto lançado pelas forças americanas na área de fundeio da ilha de Kharg”, afirmou a agência de notícias Tasnim.

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Anteriormente, a mídia iraniana já havia noticiado explosões em Kharg e na cidade portuária de Jask, perto do estratégico Estreito de Ormuz, rota para 20% do petróleo e gás consumidos no planeta.