Irã avisou premiê do Iraque sobre ataques aéreos antes da ação

O porta-voz do primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o premiê do país recebeu um aviso prévio do Irã alertando que uma resposta à morte do general Qasem Soleimani era iminente ou estava “a caminho”. Um bombardeio iraniano atingiu duas bases americanas no Iraque na noite de terça.

Segundo o porta-voz, o Irã informou a Mahdi que a retaliação teria como alvo apenas instalações que abrigassem forças americanas no Iraque, mas não especificou quais seriam esses locais.

O premiê recebeu uma ligação dos Estados Unidos simultaneamente à queda dos mísseis nas bases aéreas de Ain al-Assad, em Anbar, e de Harir, em Erbil, acrescentou o porta-voz.

As forças militares do Iraque afirmaram em comunicado que os bombardeios iranianos não causaram vítimas entre os iraquianos. Não há informações sobre baixas entre americanos ou outros membros da coalizão internacional.

De acordo com a nota, as duas bases foram atingidas por 22 mísseis – dezessete em Anbar e cinco em Erbil.

(Com agência Reuters)