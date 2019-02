Irã anuncia abate de avião espião não-tripulado americano

Teerã, 4 dez (EFE).- O Irã anunciou neste domingo que derrubou um avião americano de reconhecimento não-tripulado na região oriental do país, informou a agência local ‘Fars’, vinculada ao Corpo de Guardiães da Revolução.

Segundo a agência, o aparelho era do modelo RQ170, violou o espaço aéreo iraniano e, após sua derrubada, foi apreendido pelas Forças Armadas do Irã.

Este não é o primeiro anúncio deste tipo do Irã. Em janeiro deste ano, o país comunicou o abate de dois aviões não-tripulados dos EUA no Golfo Pérsico.

Os aviões não tripulados RQ179 Sentinel da Força Aérea dos EUA estão no Afeganistão, país que faz fronteira com o Irã e um dos que Washington mais utiliza esses equipamentos em operações de vigilância e ataque, junto com o Paquistão, Iraque e Somália.

Desde 8 de outubro, o Irã está no meio de uma tempestade política após a publicação de um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que apontam suspeitas de que o programa nuclear iraniano tem caráter militar, o que Teerã nega taxativamente e garante que é exclusivamente civil e pacífico.

Personalidades israelenses e dos EUA apontaram para a possibilidade de um ataque militar ao Irã para deter seu programa nuclear. Os iranianos rebateram a ameaça dizendo que sua resposta será ‘arrasadora’, e caso isso aconteça atacarão todos os países envolvidos na operação. EFE