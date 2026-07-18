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Irã amplia ofensiva contra aliados dos EUA no Golfo após novos bombardeios americanos

Ataques atingem Kuwait e se estendem a Jordânia e Bahrein, enquanto Teerã afirma que responderá às ações militares dos Estados Unidos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 09h50
Vista aérea em preto e branco de uma explosão gerando fumaça densa entre dois edifícios retangulares, com a palavra UNCLASSIFIED em verde no topo. Há vegetação esparsa e um caminho de terra ao redor
Vídeo divulgado pelo Comando Central dos EUA mostra um ataque contra o Irã.  (Centcom/AFP)
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Irã amplia ofensiva contra aliados dos EUA no Golfo após novos bombardeios americanos Priorizar nos meus resultados Google

O conflito entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo capítulo neste sábado, 18, com a ampliação dos ataques iranianos contra aliados de Washington no Oriente Médio. Segundo a Reuters, após uma semana consecutiva de bombardeios americanos contra alvos militares iranianos, Teerã lançou novos ataques contra instalações no Kuwait e afirmou ter atingido bases militares utilizadas pelas forças dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein.

O Kuwait foi um dos principais alvos da ofensiva. Autoridades locais informaram que o país sofreu ataques com mísseis balísticos e drones durante a madrugada. Um complexo de dessalinização foi atingido, enquanto as operações no Aeroporto Internacional do Kuwait chegaram a ser suspensas devido às ameaças aéreas.

A Kuwait Petroleum Corporation também confirmou que uma de suas instalações petrolíferas sofreu danos durante os ataques, com registro de feridos entre trabalhadores do setor de petróleo e equipes de emergência que atuavam no local.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter atacado um centro de apoio militar americano em Camp Arifjan e destruído uma instalação de radar na Base Aérea Ali Al Salem, ambas localizadas no Kuwait.

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Segundo os militares iranianos, os ataques representam uma resposta direta aos bombardeios promovidos pelos Estados Unidos contra infraestrutura iraniana, incluindo pontes, instalações de energia e centros logísticos. “Como não existe nenhuma instituição internacional capaz de impedir a brutalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, não temos outro caminho além de responder na mesma medida”, afirmou a Guarda Revolucionária em nota.

Alegações sobre Jordânia e Bahrein ainda não foram verificadas

A mídia estatal iraniana também informou que a Guarda Revolucionária atacou uma instalação militar na Base Aérea Sheikh Isa, no Bahrein, onde estariam concentradas aeronaves americanas, além de um centro de inteligência. Outro alvo teria sido a base americana de Al Azraq, na Jordânia. Segundo a televisão estatal iraniana, o ataque teria destruído pelo menos dois caças e outras três aeronaves militares dos Estados Unidos.

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Até o momento, essas informações não foram verificadas de forma independente, e a Reuters afirmou não ter conseguido confirmar as alegações iranianas.

Arábia Saudita volta a entrar no radar

O Irã também teria lançado ataques contra a Arábia Saudita pela primeira vez em cerca de três meses, segundo duas fontes ouvidas pela Reuters. As ofensivas teriam provocado o acionamento de sirenes de alerta em Al-Kharj, região que abriga a Base Aérea Príncipe Sultan, utilizada por forças americanas, além da cidade portuária de Yanbu, no Mar Vermelho.

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As autoridades sauditas não detalharam o motivo dos alertas, e a Guarda Revolucionária não mencionou oficialmente operações contra o território saudita.

Os novos ataques representam mais um passo na escalada militar iniciada após o colapso do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Ao ampliar a ofensiva para países que abrigam bases militares americanas, Teerã aumenta a pressão sobre aliados de Washington no Golfo e eleva o risco de uma expansão regional do conflito.

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