Irã amplia ofensiva contra aliados dos EUA no Golfo após novos bombardeios americanos
Ataques atingem Kuwait e se estendem a Jordânia e Bahrein, enquanto Teerã afirma que responderá às ações militares dos Estados Unidos
O conflito entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo capítulo neste sábado, 18, com a ampliação dos ataques iranianos contra aliados de Washington no Oriente Médio. Segundo a Reuters, após uma semana consecutiva de bombardeios americanos contra alvos militares iranianos, Teerã lançou novos ataques contra instalações no Kuwait e afirmou ter atingido bases militares utilizadas pelas forças dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein.
O Kuwait foi um dos principais alvos da ofensiva. Autoridades locais informaram que o país sofreu ataques com mísseis balísticos e drones durante a madrugada. Um complexo de dessalinização foi atingido, enquanto as operações no Aeroporto Internacional do Kuwait chegaram a ser suspensas devido às ameaças aéreas.
A Kuwait Petroleum Corporation também confirmou que uma de suas instalações petrolíferas sofreu danos durante os ataques, com registro de feridos entre trabalhadores do setor de petróleo e equipes de emergência que atuavam no local.
Em comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter atacado um centro de apoio militar americano em Camp Arifjan e destruído uma instalação de radar na Base Aérea Ali Al Salem, ambas localizadas no Kuwait.
Segundo os militares iranianos, os ataques representam uma resposta direta aos bombardeios promovidos pelos Estados Unidos contra infraestrutura iraniana, incluindo pontes, instalações de energia e centros logísticos. “Como não existe nenhuma instituição internacional capaz de impedir a brutalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, não temos outro caminho além de responder na mesma medida”, afirmou a Guarda Revolucionária em nota.
Alegações sobre Jordânia e Bahrein ainda não foram verificadas
A mídia estatal iraniana também informou que a Guarda Revolucionária atacou uma instalação militar na Base Aérea Sheikh Isa, no Bahrein, onde estariam concentradas aeronaves americanas, além de um centro de inteligência. Outro alvo teria sido a base americana de Al Azraq, na Jordânia. Segundo a televisão estatal iraniana, o ataque teria destruído pelo menos dois caças e outras três aeronaves militares dos Estados Unidos.
Até o momento, essas informações não foram verificadas de forma independente, e a Reuters afirmou não ter conseguido confirmar as alegações iranianas.
Arábia Saudita volta a entrar no radar
O Irã também teria lançado ataques contra a Arábia Saudita pela primeira vez em cerca de três meses, segundo duas fontes ouvidas pela Reuters. As ofensivas teriam provocado o acionamento de sirenes de alerta em Al-Kharj, região que abriga a Base Aérea Príncipe Sultan, utilizada por forças americanas, além da cidade portuária de Yanbu, no Mar Vermelho.
As autoridades sauditas não detalharam o motivo dos alertas, e a Guarda Revolucionária não mencionou oficialmente operações contra o território saudita.
Os novos ataques representam mais um passo na escalada militar iniciada após o colapso do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Ao ampliar a ofensiva para países que abrigam bases militares americanas, Teerã aumenta a pressão sobre aliados de Washington no Golfo e eleva o risco de uma expansão regional do conflito.