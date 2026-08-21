Irã ameaça resposta ‘devastadora’ após Trump anunciar guerra econômica

O Irã alertou para uma resposta “devastadora” a novas ameaças dos EUA, que pedem a aliados que isolem Teerã. Em meio à “guerra econômica” declarada por Trump, a nação persa acusa Washington de terrorismo econômico, enquanto seu presidente sugere o fim do conflito, dada a “posição de força” iraniana. O impasse persiste.

O Irã afirmou nesta sexta-feira, 21, que sua resposta a quaisquer novas ameaças dos Estados Unidos seria “devastadora”, um dia após o governo americano exigir que seus aliados se unam para isolar Teerã do resto do mundo em meio à “guerra econômica” declarada pelo presidente Donald Trump.

“Com prontidão em terra, mar, ar, defesa aérea e ciberespaço, as Forças Armadas do Irã responderão às novas ameaças do inimigo com respostas esmagadoras, punitivas e devastadoras”, disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Ali Abdollahi, segundo a mídia iraniana.

Já o presidente do parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que Washington parece ter concluído que não conseguiria continuar em um confronto militar direto.

Continua após a publicidade

“Precisamos elaborar planos para lidar com as sanções injustas, de modo que possamos superá-las”, disse ele, acusando os Estados Unidos e Israel de recorrerem ao que chamou de guerra econômica e “cognitiva”.

As tratativas entre as partes permanecem paralisadas. Tanto a nação persa como Washington não aceitam ceder, criando um impasse para encerrar a guerra iniciada com os bombardeios de Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro. Desde então, o regime dos aiatolás mantém o estratégico Estreito de Ormuz fechado, enquanto o Exército americano persiste com um contrabloqueio naval ao Irã.

Continua após a publicidade

‘Pressão máxima’

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira 20 que irá impor as sanções econômicas mais severas da história contra o Irã. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o objetivo da medida é exercer “pressão máxima” para forçar a queda do regime de Teerã, sugerindo que o sufocamento econômico pode reduzir a necessidade de futuras operações militares em larga escala.

+ A resposta da China após Trump declarar ‘guerra econômica’ ao Irã

A ofensiva segue a promessa do presidente Donald Trump de iniciar uma guerra econômica sem precedentes. O republicano alertou que qualquer país que forneça “qualquer tipo de elo vital” ao Irã enfrentará “consequências econômicas tremendas”. Detalhes específicos sobre a implementação das novas medidas devem ser esclarecidos por Bessent em uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, 24.

Continua após a publicidade

Resposta iraniana

Depois disso, o Irã acusou os Estados Unidos de “terrorismo econômico” e de “crimes contra a humanidade”, mas também aproveitou para caçoar de Trump.

O chanceler Abbas Araqchi afirmou que a medida seria apenas uma cortina de fumaça para os próprios problemas econômicos americanos e trará “mais derrota” para Washington. O vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, acrescentou: “Cada vez que eles tentam encobrir um erro de cálculo, os americanos acabam criando um fracasso ainda maior para si mesmos.”

Nesta sexta-feira, enquanto isso, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou ser hora de encerrar a guerra no Oriente Médio pois Teerã está em uma “posição de força” em relação a Washington.

Continua após a publicidade

“É melhor encerrarmos a guerra agora, enquanto estamos em uma posição de poder e dignidade, e quando o mundo inteiro reconhece a nossa vitória e ressalta que a América atacou nossas escolas, hospitais e infraestrutura — violando todas as normas — e é odiada em todo o mundo”, disse ele em uma reunião com médicos.