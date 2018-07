Irã ameaça reduzir cooperação com agência nuclear após medidas dos EUA

O Irã pode reduzir sua cooperação com a agência reguladora nuclear da Organização das Nações Unidas, disse o presidente Hassan Rohani ao chefe do órgão, depois de ter alertado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das “consequências” de novas sanções contra as vendas de petróleo iranianas.

Os Estados Unidos se retiraram em maio de um acordo multinacional que suspendeu sanções contra o Irã em troca de limites ao seu programa nuclear, verificados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Desde então Washington disse a países que eles precisam interromper todas as importações de petróleo iraniano a partir de 4 de novembro ou enfrentar medidas financeiras – sem exceções.

“As atividades nucleares do Irã sempre tiveram intenções pacíficas, mas é o Irã que decidiria o seu nível de cooperação com a AIEA”, informou a agência de notícias estatal iraniana IRNA, citando Rohani depois da reunião com o chefe da AIEA, Yukiya Amano, em Viena.

“A responsabilidade para a mudança do nível de cooperação iraniano com a AIEA recai naqueles que criaram a nova situação”, acrescentou.

Rohani disse no começo desta quarta-feira (4) que seu país se manterá firme diante das ameaças americanas de interromper a venda de petróleo iraniano.

“Os americanos dizem que querem reduzir as exportações iranianas de petróleo a zero… isso mostra que eles não pesaram as consequências”, afirmou Rohani, segundo a Irna.

Os comentários do presidente ecoaram outros que ele fez na terça-feira (4), quando insinuou a ameaça de interferir com as remessas de petróleo de países vizinhos se os Estados Unidos insistirem em sua determinação. Rohani não entrou em detalhes, mas autoridades iranianas já ameaçaram bloquear o Estreito de Hormuz, uma grande rota de transporte de petróleo, em retaliação a qualquer ação hostil dos Estados Unidos contra seu país.

Um comandante de alto escalão da Guarda Revolucionária elogiou as colocações de Rohani nesta quarta-feira e disse que a organização está pronta para implantar tal diretriz.

Rohani, que está em Viena tentando salvar o acordo nuclear, disse que as sanções dos Estados Unidos contra o Irã são “um crime e uma agressão” e conclamou os governos europeus e outros a enfrentarem as políticas do presidente americano Donald Trump contra Teerã.

“O Irã sobreviverá a esta rodada de sanções dos EUA como sobreviveu a elas antes. Este governo dos EUA não continuará no poder para sempre… mas a história julgará outras nações pelo que fazem hoje”, afirmou Rohani.

(Com Reuters)