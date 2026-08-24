Irã ameaça países que aderirem à guerra econômica dos EUA: ‘Haverá consequências’

Ler Resumo





O Irã adverte que países que apoiarem a “guerra econômica” dos EUA enfrentarão “consequências”. Washington anuncia sanções sem precedentes e Teerã as considera um “ato de guerra”, prometendo resposta “sísmica” e ameaçando bloquear o Estreito de Ormuz. China rejeita a medida, enquanto o Oriente Médio vive um impasse crítico. Leia mais para entender a escalada de tensões.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã advertiu nesta segunda-feira, 24, que os países que aderirem à campanha de “guerra econômica” contra a república islâmica promovida pelos Estados Unidos podem enfrentar “consequências”. O alerta vem um dia após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, dizer que essa seria “a maior ofensiva financeira jamais organizada contra um adversário”, prometendo dar mais detalhes sobre o “Dia D econômico“.

“As advertências necessárias definitivamente já foram apresentadas, porque qualquer cumplicidade com os Estados Unidos na execução de suas ações agressivas contra o Irã terá, sem dúvida, suas próprias consequências”, afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, a jornalistas.

No domingo 23, Bessent publicou em sua conta no X (ex-Twitter) que as novas sanções serão impostas depois dos Estados Unidos “desmantelaram as capacidades militares do Irã, destruíram quase 100% de suas fábricas militares e enterraram seu programa nuclear”. Espera-se que ele explique a medida em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, às 14h de Brasília.

+ O que Trump quer com a ‘guerra econômica’ contra o Irã?

Continua após a publicidade

‘At0 de guerra’

Em resposta, o vice-chanceler iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmou que “a narrativa não se sustenta”: “Vocês dizem que o poder militar do Irã foi ‘desmantelado’, que 100% de suas fábricas militares foram ‘destruídas’ e que o programa nuclear foi ‘enterrado'”, mas se isso exige a mobilização de “todas as instituições e poderes dos Estados Unidos, é uma vitória ou o reconhecimento da derrota?”, questionou.

Já o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, declarou o apoio de qualquer país às novas medidas econômicas dos Estados Unidos será considerado um “ato de guerra”. Ele também afirmou que o regime dará uma resposta “sísmica” ao presidente americano, Donald Trump.

“Se a guerra econômica continuar, nem uma única gota de petróleo será exportada, seja pelo Estreito de Ormuz ou por qualquer outro ponto do Golfo Pérsico. O Irã considerará como um ato de guerra a participação ou o apoio de qualquer país à guerra econômica dos Estados Unidos contra o povo iraniano”, escreveu Rezaei no X.

Continua após a publicidade

O Irã enfrenta sanções americanas e internacionais desde a revolução islâmica de 1979. Na semana passada, porém, Trump anunciou que aumentaria a pressão econômica para “uma escala sem precedentes” — Washington pressiona outros governos, em especial a China, que compra quase 90% das exportações iranianas de petróleo, a aderir aos esforços para isolar Teerã ainda mais. Pequim já rejeitou a medida, defendendo diálogo político.

Impasse

Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra no Oriente Médio com uma onda de ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o que provocou retaliações iranianas em toda a região.

Um cessar-fogo iniciado em 8 de abril encerrou quase 40 dias de bombardeios intensos, mas o abre e fecha do Estreito de Ormuz se tornou um ponto crítico central do conflito. O Irã controla a rota vital para o comércio de combustíveis desde o início da guerra, e o desbloqueio da passagem virou uma prioridade para os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Teerã insiste que a via permanecerá fechada até que Washington suspenda o bloqueio sobre os portos iranianos, elimine as sanções petrolíferas e descongele os ativos iranianos no exterior.