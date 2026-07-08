🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Irã ameaça fechar Estreito de Ormuz e fala em ‘ações firmes’ em caso de novos ataques dos EUA

Teerã afirma que pode bloquear a principal rota marítima do petróleo e resposta militar terá proporção de 'dois para um'

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 16h49 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h14
Vários navios de diferentes tamanhos no oceano azul, com o céu claro e levemente embaçado ao fundo. Em primeiro plano, um barco de pesca tradicional com casco escuro e superestrutura azul. Ao fundo, navios de carga e rebocadores dispersos na água.
Estreito de Ormuz (Divulgação/Getty Images)
Continua após publicidade
Irã ameaça fechar Estreito de Ormuz e fala em ‘ações firmes’ em caso de novos ataques dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O Irã pode fechar o Estreito de Ormuz caso os Estados Unidos voltem a atacar o país, em resposta às novas ameaças militares feitas pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira, 8. Segundo a emissora estatal Press TV, que cita uma fonte de segurança, Teerã também promete retaliar qualquer ofensiva americana com ataques em proporção de “dois para um”.

A advertência volta a colocar em risco a travessia em uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Cerca de 20% do petróleo transportado globalmente passa pelo Estreito de Ormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. A navegação havia sido normalizada após a assinatura de um acordo preliminar de paz entre Washington e Teerã, no mês passado, mas a retomada das hostilidades voltou a colocar a região em estado de alerta.

De acordo com a Press TV, o fechamento da passagem seria adotado caso o governo americano cumpra as ameaças feitas por Trump durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Ancara, na Turquia.

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, Teerã “não responderá à vulgaridade com vulgaridade, mas com ações”, incluindo medidas “firmes”.

Siga

Trump endurece o discurso

Continua após a publicidade

As ameaças iranianas foram divulgadas poucas horas depois de Trump afirmar que poderá ampliar a ofensiva militar contra o país ainda nesta quarta-feira. Mais cedo, o republicano declarou que o acordo de paz firmado em junho “acabou” e chegou a dizer que os Estados Unidos fariam um “grande ataque” contra o Irã.

Em seguida, o presidente moderou parcialmente o discurso, afirmando que não tinha certeza se a trégua permaneceria em vigor. Ainda assim, voltou a acusar Teerã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz e ameaçou atingir infraestrutura estratégica iraniana.

Continua após a publicidade

“Se for preciso, cortaremos o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água”, disse a jornalistas antes de um encontro bilateral com o presidente da Ucrânia.

Trump também afirmou que forças americanas atingiram a Ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã, mas alegou ter determinado que instalações de armazenamento de petróleo fossem preservadas. Segundo o presidente, a campanha militar americana como “um tremendo sucesso” e afirmou, sem apresentar evidências, que o Irã perdeu praticamente toda a sua capacidade militar.

Continua após a publicidade

O republicano também voltou a usar um tom agressivo contra o governo iraniano, chamando seus líderes de “escória” e afirmando que eles são responsáveis pela morte de milhares de manifestantes.

Trégua

Continua após a publicidade

Os dois países haviam anunciado um cessar-fogo após a assinatura de um acordo preliminar de paz em junho. A trégua, no entanto, começou a ruir depois que os Estados Unidos retomaram bombardeios contra alvos iranianos em resposta a ataques contra navios comerciais que cruzavam o Estreito de Ormuz.

Em reação, o Irã classificou a ofensiva americana como uma violação do acordo e lançou ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait durante a madrugada desta quarta-feira.

Continua após a publicidade

Os dois países do Golfo abrigam importantes instalações militares americanas. O Bahrein sedia a 5ª Frota da Marinha dos EUA, enquanto o Kuwait funciona como um dos principais centros de operações do Exército americano na região. Após os ataques, ambos acionaram alertas de mísseis para a população.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Oriente Médio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).