Irã ameaça atacar bases americanas na Europa se forem usadas para bombardear Teerã

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O chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei, ameaçou atacar bases militares americanas fora do Oriente Médio, incluindo as da Europa, se forem usadas contra a república islâmica. Ele prometeu atingir as instalações mais distantes, mesmo as que os EUA supõem estar fora do alcance dos mísseis iranianos. Diplomatas do Catar e Paquistão buscam negociar o fim do conflito na região.

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O chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei, ameaçou, nesta quarta-feira, 11, atacar bases militares americanas fora do Oriente Médio, incluindo as da Europa, se elas forem usadas para lançar ataques contra a república islâmica.

“Se aviões americanos decolarem de uma base militar dos Estados Unidos, mesmo que esteja localizada em um país europeu ou em outra região distante, para bombardear o Irã, nós também atacaremos essas bases”, disse Rezaei em entrevista ao canal libanês Al Mayadeen TV.

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Ele acrescentou que a resposta do Irã a novos ataques americanos teria como alvo as “instalações militares mais distantes dos Estados Unidos”.

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“Incluindo aquelas que ainda não atacamos. Poderíamos até atacar certas ilhas que eles supõem estar fora do alcance de nossos mísseis”, acrescentou durante a entrevista, realizada em Teerã.

Negociações e impasse

Catar e Paquistão vem realizando esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra, que começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses que mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Teerã respondeu com mísseis e drones lançados contra países de toda a região; grupos armados apoiados pelo regime teocrático no Líbano, no Iêmen e no Iraque também entraram no conflito.

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Teerã exige de Washington o descongelamento de ativos e a suspensão das sanções em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o mercado mundial de hidrocarbonetos que as forças iranianas mantêm bloqueada desde o início do conflito.

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Na terça-feira 10, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a pressão econômica dos Estados Unidos sobre o Irã é tão forte que atualmente “não há necessidade” de realizar uma operação militar de grande envergadura, indicando que não haveria uma escalada militar imediatamente após as eleições de meio de mandato.

Trump havia prometido suspender bombardeios até o pleito, no qual a fragorosa derrota republicana foi grandemente impulsionada pela insatisfação do eleitorado com o conflito no Oriente Médio. Washington parece ter moderado suas ameaças nos últimos dias.