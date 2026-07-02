Irã alerta EUA e Israel sobre ataques antes de mega funeral de líder supremo Ali Khamenei
Cortejos fúnebres terão início em 4 de julho, em Teerã, e serão concluídos em 9 de julho, em Mashhad
Autoridades do Irã alertaram os Estados Unidos e Israel nesta quinta-feira, 2, contra qualquer ataque ao país durante o funeral de Estado do líder supremo Ali Khamenei. Governante por mais de 36 anos, o clérigo foi morto em ataques aéreos no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro.
“Advertimos os inimigos do Irã, especialmente os EUA e o regime sionista, para que evitem qualquer erro de cálculo e reflitam sobre a dura retaliação que nossas forças armadas aplicariam a qualquer ameaça e agressão contra nosso país”, afirmou Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, em comunicado divulgado pela mídia estatal.
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Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, já havia feito uma advertência semelhante, prometendo uma resposta imediata a qualquer ameaça contra o país.
A imprensa iraniana noticiou medidas de segurança reforçadas durante o período do funeral, enquanto o chefe da Organização de Aviação Civil do Irã afirmou, na quarta-feira, que seriam implementadas restrições temporárias ao espaço aéreo sobre várias cidades, incluindo Teerã e Mashhad.
O funeral se dá em meio às negociações entre Irã e Estados Unidos, que encerraram uma nova rodada de conversas indiretas na quarta-feira, em Doha, sem sinais de progresso. De acordo com autoridades a par das discussões que conversaram com a agência de notícias Reuters, as delegações americana e iraniana, com intermédio do Catar, se concentraram em questões que já haviam sido resolvidas pelo acordo provisório anunciado há duas semanas.
Durante os dois dias de diplomacia em Doha, durante os quais os negociadores de ambas partes realizaram encontros separados com mediadores cataris e paquistaneses, o principal tema à mesa foi o fluxo de navios que passam pelo Estreito de Ormuz — que deveria ter sido totalmente reaberto mediante o memorando de entendimento — e o descongelamento de fundos iranianos retidos em bancos no exterior — também já acertado, embora sem cronograma claro.
Funeral
Os cortejos fúnebres de Khamenei terão início em 4 de julho, em Teerã, e serão concluídos em 9 de julho, com enterro em sua cidade natal, Mashhad. Haverá também cerimônias adicionais em Qom e no Iraque entre essas datas.
No sábado, 4, a cerimônia começa na mesquita Mosala, em Teerã, onde fiéis vão poder prestar a última homenagem ao líder religioso. Na segunda-feira, 6, um cortejo fúnebre vai percorrer a capital num percurso de 12 quilômetros, desde a praça Imam Hussein até à praça Azadi, um local utilizado para grandes concentrações no país.
Um dia depois, o cortejo segue à cidade de Qom, centro religioso do país e sede das principais escolas xiitas e de algumas mesquitas importantes do país. Na quarta-feira, o cortejo continua para o Iraque, onde estão previstas cerimónias nas cidades sagradas xiitas de Karbala e Najaf.
Khamenei será finalmente sepultado na quinta-feira, na cidade de Mashhad, no nordeste do país, no mausoléu do imã Reza, o oitavo líder muçulmano xiita. Autoridades iranianas disseram esperar que 8,5 milhões de pessoas se desloquem a Mashhad, a segunda maior cidade do país, com três milhões de habitantes, para o funeral.