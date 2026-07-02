Irã alerta EUA e Israel sobre ataques antes de mega funeral de líder supremo Ali Khamenei

Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, já havia feito uma advertência semelhante, prometendo uma resposta imediata a qualquer ameaça contra o país.

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A imprensa iraniana noticiou medidas de segurança reforçadas durante o período do funeral, enquanto o chefe da Organização de Aviação Civil do Irã afirmou, na quarta-feira, que seriam implementadas restrições temporárias ao espaço aéreo sobre várias cidades, incluindo Teerã e Mashhad.

O funeral se dá em meio às negociações entre Irã e Estados Unidos, que encerraram uma nova rodada de conversas indiretas na quarta-feira, em Doha, sem sinais de progresso. De acordo com autoridades a par das discussões que conversaram com a agência de notícias Reuters, as delegações americana e iraniana, com intermédio do Catar, se concentraram em questões que já haviam sido resolvidas pelo acordo provisório anunciado há duas semanas.

Durante os dois dias de diplomacia em Doha, durante os quais os negociadores de ambas partes realizaram encontros separados com mediadores cataris e paquistaneses, o principal tema à mesa foi o fluxo de navios que passam pelo Estreito de Ormuz — que deveria ter sido totalmente reaberto mediante o memorando de entendimento — e o descongelamento de fundos iranianos retidos em bancos no exterior — também já acertado, embora sem cronograma claro.