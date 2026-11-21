O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que China e Rússia são contra qualquer mudança na doutrina nuclear iraniana, segundo entrevista publicada neste sábado, 21, pelo jornal estatal Iran Daily.

Na entrevista, Araghchi disse que a questão é “ampla e séria” e conta com seus próprios “defensores e opositores”. “Rússia e China também se opõem” a uma mudança na doutrina nuclear do Irã, acrescentou o chanceler. Ambos os países mantêm acordos de cooperação estratégica com Teerã.

“O importante é que, até este momento, nossa doutrina não mudou e nossas posições oficiais continuam sendo as mesmas de antes”, declarou Araghchi.

O debate sobre uma possível alteração da doutrina nuclear iraniana voltou a ganhar força nos círculos políticos do país após os conflitos com Israel e Estados Unidos, durante os quais instalações nucleares iranianas foram alvo de intensos ataques.

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Os defensores dessa mudança argumentam que ela abriria caminho para que Teerã desenvolvesse uma arma nuclear com finalidade de dissuasão.

As autoridades iranianas, por sua vez, continuam apelando para uma fatwa, ou decreto religioso, emitida pelo falecido líder supremo Ali Khamenei, que proíbe o desenvolvimento de armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares.

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“Há quem acredite que a doutrina nuclear do país deve ser mantida em sua forma atual e outros que falam da necessidade de mudá-la. Os dois lados têm seus próprios argumentos e razões”, afirmou Araghchi.

O Irã proibiu a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de inspecionar suas instalações nucleares, alegando motivos de segurança, e acusa o organismo de não ter condenado os ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra esses locais.

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(Com AFP)