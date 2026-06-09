Irã acusa EUA de revogar ingressos destinados a torcedores iranianos: ‘Contra espírito esportivo’

A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) acusou nesta terça-feira, 9, os Estados Unidos de revogar a cota de ingressos destinada aos torcedores do país para a Copa do Mundo, realizada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio internacional será sediado por México, Canadá e Estados Unidos — em guerra com o Irã, em meio a negociações estagnadas há semanas.

“A menos de três dias do início, os Estados Unidos impedem mais uma vez que os torcedores iranianos assistam às partidas da fase de grupos da seleção”, disse a FFIRI em comunicado, mencionando o regulamento da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que estabelece a atribuição de 8% dos ingressos aos torcedores do países em campo.

A declaração afirmou que “de maneira inesperada, a cota garantida à Federação de Futebol do Irã foi retirada”, tornando a entidade “incapaz de fornecer qualquer ingresso aos torcedores (iranianos)“. O texto também indicou que a decisão “ocorre apesar de muitos torcedores iranianos terem, com base no processo oficialmente anunciado, feito todos os preparativos necessários para comparecer aos jogos”.

Além disso, a FFIRI destacou que se trata de “uma medida contrária ao espírito que rege as competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes”. Os EUA e a Fifa ainda não se pronunciaram sobre a denúncia.

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Trata-se da mais recente polêmica sobre a participação iraniana na Copa. Após a classificação da seleção do Irã, quase 15 membros da comissão técnica e dirigentes — entre eles, o presidente da FFIRI, Mehdi Taj — tiveram os vistos negados pelo governo americano. Para driblar a proibição de entrada, a federação mudou sua base de treinamento de Tucson, no Arizona, para Tijuana, no México.

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Homenagem de jogadores

Ao desembarcarem em Tijuana, no domingo, 7, os jogadores da seleção do Irã homenagearam as vítimas do bombardeio a uma escola de Minab, no sul do país, ocorrido em fevereiro, no primeiro dia da guerra desencadeada por ataques de Estados Unidos e Israel. Os atletas usaram broches com a inscrição “#168”, em referência ao número de crianças mortas no bombardeio.

A iniciativa levantou dúvidas sobre uma possível violação das normas da Fifa. O regulamento da entidade proíbe que equipamentos contenham mensagens, imagens ou slogans de caráter político, religioso ou pessoal. A regra se aplica a todos os jogadores e integrantes da comissão técnica, prevendo sanções em caso de descumprimento.

As diretrizes também indicam que referências a “qualquer pessoa(s), viva ou morta” e “qualquer ato/evento político específico” não são permitidas. No entanto, como os broches foram exibidos fora de um contexto de jogo, não está claro se a ação se enquadra nas restrições previstas. Até o momento, a Fifa não esclareceu se o uso dos broches durante o deslocamento para o torneio configura infração.

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+ Seleção do Irã chega à Copa com broches em homenagem a crianças mortas na guerra

Guerra no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 9, que um acordo para acabar com a guerra no Irã poderia ser alcançado “em dois ou três dias”, após uma troca de ataques entre forças israelenses e iranianas ressaltar a fragilidade do cessar-fogo, em vigor desde abril. Pressionados por Trump, os dois lados do conflito decidiram interromper os embates.

“Eles estavam indo e vindo (com os ataques) e agora ambos concordaram, por meu intermédio, em parar”, disse Trump a repórteres em Nova York depois de assistir às finais da NBA no Madison Square Garden, acrescentando que o bloqueio americano, que impede a entrada e saída de navios do Irã, continua em vigor.

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A declaração de Trump ocorre um dia após o Irã culpar os EUA pela escalada das tensões com Israel. “Sem dúvida, como eu disse, as ações do regime sionista na região não podem ser separadas das políticas dos EUA”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. “Ninguém acredita que o regime sionista realizaria qualquer ação sem prévia coordenação e cooperação com os Estados Unidos.”

Os ataques foram desencadeados por uma ofensiva israelense contra Beirute, capital do Líbano. A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou uma instalação similar em Haifa e disse ter alvejado a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel. Em resposta, Israel lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, além de ter atingido uma petroquímica em Bandar-e Mahshahr.

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.