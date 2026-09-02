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Irã acusa EUA de ‘crime de guerra’ por ataque que atingiu casamento e promete resposta

Forças americanas negaram autoria do bombardeio que deixou quatro pessoas mortas e mais de 50 feridas em festa no sul iraniano

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h20
Homem de óculos e terno escuro discursa em pódio de madeira com inscrições em persa, ladeado por duas bandeiras do Irã, em sala com mapa-múndi azul ao fundo
Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei (AHMET DURSUN / ANADOLU/AFP)
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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira, 2, de “crime de guerra” devido a um bombardeio que atingiu na véspera uma festa de casamento no sul do país, deixando quatro pessoas mortas e mais de 50 feridas.

O ataque ocorreu na noite de terça-feira na cidade costeira de Kuhestak, na província de Hormozgan. Entre as vítimas estavam uma criança de 4 anos, identificada como Amir-Ali Karimi, e um adolescente de 16 anos, Mohammad Mollahi.

Baqaei cobrou posicionamento da comunidade internacional e prometeu retaliação. A ofensiva também levou o principal negociador iraniano nas conversas diretas e indiretas com Washingon, Mohammad Bagher Ghalibaf, a chamar os Estados Unidos de “Satã”.

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“Escola de Minab: crianças massacradas. Ginásio de Lamerd: crianças assassinadas. Casamento em Kuhestak: crianças assassinadas ao lado de suas famílias. Se uma potência atua como Satã, escolhe alvos como Satã e mata como Satã, é Satã”, afirmou Ghalibaf em uma publicação no X (ex-Twitter), retomando o termo utilizado pelo governo iraniano e seus simpatizantes desde a revolução islâmica de 1979 para se referir aos Estados Unidos.

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+ Irã anuncia ‘nova estratégia’ de guerra contra os EUA após escalada nos ataques

O Exército americano, no entanto, negou ter atingido o casamento. “As Forças Armadas dos Estados Unidos nunca têm civis como alvo, ao contrário da Guarda Revolucionária (do Irã)“, afirmou o Centcom, comando militar responsável pelo Oriente Médio, à agência de notícias Reuters.

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A casa atingida pelo ataque fica em uma região próxima ao Estreito de Ormuz. Imagens divulgadas após o bombardeio mostram o telhado parcialmente destruído, janelas estilhaçadas e paredes danificadas.

Onda de ataques

A acusação de Baqaei veio após o Irã lançar uma série de ataques com mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio nesta quarta, em retaliação à salva de bombardeios da véspera.

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Na Jordânia, o Exército local informou ter detectado 13 mísseis balísticos, dos quais dez foram interceptados e três caíram em áreas remotas. Já no Kuwait, a Guarda Revolucionária Islâmica disse ter atingido a base aérea Ali Al Salem e instalações usadas por um comandante americano.

Teerã também afirmou nesta quarta-feira que dois petroleiros “explodiram e ficaram em chamas” após colidirem com minas navais no Estreito de Ormuz. Segundo a Guarda Revolucionária, o episódio ocorreu depois das embarcações pedirem “ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal”, que não havia sido designada pelas autoridades de Teerã.

A bateria de ataques nesta quarta foi uma retaliação pelos bombardeios que o presidente americano, Donald Trump, ordenara no dia anterior dizendo que eram “completamente justificados” e ameaçando “atacar com muito mais força, em uma escala ainda maior” caso houvesse — como houve — resposta iraniana. Na terça-feira, 1º de setembro, os militares americanos afirmaram ter atingido sistemas de defesa aérea e radares da Guarda Revolucionária Islâmica, além de instalações marítimas, equipamentos para lançamento de minas e centros de comunicação no sul do Irã. 

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Escalada ou negociação

Esta semana viu a maior troca de disparos na guerra no Oriente Médio desde o final de junho, interrompendo de vez a breve pausa nas hostilidades que durou cerca de um mês.

Na terça-feira, porém, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, fez um aceno rumo a uma desescalada. Ele prometeu que Teerã retomaria imediatamente os compromissos para encerrar a guerra caso os Estados Unidos voltem ao protocolo de acordo, assinado em junho, estabelecendo um cessar-fogo e um período de 60 dias para a diplomacia.

“Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos retornarem a seus compromissos em virtude do protocolo de acordo (… ), a república islâmica do Irã adotará imediatamente medidas recíprocas”, declarou Pezeshkian, às margens de uma cúpula regional no Quirguistão, onde ele deve se reunir com Vladimir Putin.

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Apesar disso, não há sinal de avanços diplomáticos, por hora.

Em meados de junho, Teerã e Washington assinaram o chamado memorando de entendimento de Islamabad para acabar com os combates, iniciados em 28 de fevereiro com os ataques americanos e israelenses contra o Irã, que provocaram a morte do antigo líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Mas o acordo foi rompido no início de julho, com a retomada das hostilidades e o impasse que envolve o controle do Estreito de Ormuz.

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