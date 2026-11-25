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Um roteador recém-instalado causou a sobrecarga técnica que paralisou decolagens nos Estados Unidos em novembro. A investigação descarta ataque externo, mas expõe gargalos e o impacto da redução de equipes na fiscalização do tráfego aéreo. Entenda os detalhes da apuração.

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Investigadores acreditam ter descoberto a falha técnica responsável pela suspensão nacional de decolagens nos Estados Unidos no início de novembro, informou a emissora americana CNN nesta quarta-feira, 25, que ouviu uma fonte com conhecimento da investigação.

As apurações se concentraram em um roteador recém-instalado em uma estação remota de comunicação por rádio no Arkansas. Segundo os investigadores, o equipamento pode ter enviado um volume excessivo de dados à rede de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA), que provocou uma sobrecarga nas comunicações por radar e rádio.

A fonte afirmou que os investigadores estavam “90% certos” de que a interrupção não havia sido provocada por uma ação inimiga. A investigação também contou com a participação do FBI e de outras autoridades de segurança nacional, segundo a CNN.

Configuração não ajustada

De acordo com a apuração, uma configuração não ajustada do novo roteador provocou incompatibilidade do sistema com equipamentos antigos que ainda são utilizados. Os investigadores avaliam que atualizações de software poderiam impedir novas falhas, mas ainda existam questões a serem resolvidas.

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O incidente levantou questionamentos sobre a maneira como os serviços de manutenção são coordenados, especialmente diante da maior participação de empresas terceirizadas nessas operações.

A L3Harris, empresa responsável por serviços de tecnologia da informação, realizava manutenção no local de El Dorado, Arkansas, em 13 de novembro, substituindo um roteador antigo por um novo. Anteriormente, esse tipo de procedimento costumava envolver pelo menos seis funcionários da FAA.

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Equipes reduzidas

Atualmente, a coordenação dessas atividades costuma ficar a cargo de apenas um representante da FAA. Segundo a reportagem, existem somente quatro profissionais responsáveis por essa função em todo o país.

David Spero, presidente do sindicato dos Especialistas em Segurança Profissional da Aviação, questionou se uma equipe tão reduzida teria condições de supervisionar adequadamente serviços de manutenção capazes de afetar todo o espaço aéreo americano.

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“Não é razoável ter quatro pessoas coordenando a manutenção e as interrupções de telecomunicações para todo o sistema nacional de espaço aéreo”, disse ele.

A FAA defendeu seus procedimentos de fiscalização, afirmando que realiza avaliações constantes de risco, mas ressaltou que a responsabilidade pela manutenção de sua infraestrutura de telecomunicações cabe à L3Harris.