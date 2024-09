Invasão da Ucrânia a território russo gera prejuízo de quase US$ 1 bi

O ataque surpresa da Ucrânia à região russa de Kursk no início do mês passado acarretou em um prejuízo econômico de quase US$ 1 bilhão (cerca de R$5,6 bilhões), disse o governador da região, Alexei Smirnov, nesta quarta-feira, 11.

A incursão ucraniana forçou mais de 150 mil pessoas a deixaram a região russa, responsável por 4% da colheita total de grãos do país, provocando a interrupção das atividades agrícolas em 1.600 quilômetros quadrados de terras e a perda de 300 mil toneladas de grãos nas áreas ocupadas pelas tropas ucranianas. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo.

“A introdução de um regime de emergência federal e um regime de operação contraterrorista na região teve um impacto significativo na economia da região”, disse Smirnov em uma reunião com funcionários do ministério da agricultura da Rússia.

Estima-se que o valor total dos prejuízos desde o início da incursão em 6 de agosto seja de aproximadamente US$ 934 milhões (cerca de R$ 5,2 bilhões) e esteja só aumentando, segundo o governador.

As plantações de oleaginosas, que somam 500 mil toneladas, e de beterraba sacarina, com um total de 700 mil toneladas, foram danificadas ou precisaram ser transportadas para fora da Rússia.

Continua após a publicidade

O gado também foi afetado, com mais de 350 mil porcos e bovinos mortos na região, de acordo com Smirnov.

Contraofensiva russa

O relato de Smirnov acontece enquanto a Rússia lança uma contraofensiva contra as forças ucranianas em Kursk.

O major-general russo Apti Alaudinov, comandante da unidade de forças especiais tchetchenas Akhmat, principal grupo em combate na região, afirmou na quarta-feira que as forças russas haviam retomado o controle de cerca de 10 assentamentos em Kursk, informou a agência de notícias estatal russa TASS. “A situação é boa”, disse Alaudinov.

Ao longo do último mês, Kiev assumiu o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados do território russo após lançar a maior invasão estrangeira ao país desde a Segunda Guerra Mundial.