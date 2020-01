Inundações em Jacarta, na Indonésia, matam ao menos 26 pessoas

Ao menos 26 pessoas morreram e 60 mil estão desabrigadas em Jacarta, capital da Indonésia, após fortes chuvas castigarem a cidade ao longo da noite de terça (31) e nas primeiras horas do dia 1º.

Segundo medidores instalados num aeroporto a leste da cidade, o temporal despejou 377 milímetros de água ao longo do dia sobre a capital, maior leitura desde 1996.

Rios que que cortam a capital transbordaram, alagando pelo menos 169 bairros. Houve ainda sérios deslizamentos de terra nos distritos de Bogor e Depok, nas proximidades de Jacarta.

As informações foram divulgadas pelo porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Agus Wibowo.

As autoridades indonésias afirmam que o tempo deve permanecer ruim nos próximos dias, com previsão de novas chuvas torrenciais até o dia 7 de janeiro.

Com 30 milhões de habitantes, Jacarta é uma das cidades mais vulneráveis à elevação do nível do mar e às enchentes do planeta.

Em agosto de 2019, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou um ambicioso plano para transferir a capital para um novo local, localizado a leste da Ilha de Bornéu.

As instituições do governo começariam a se mudar para a nova capital a partir de 2024.

Além de enfrentar marés cada vez mais violentas, parte significativa do solo da metrópole está cedendo devido ao peso dos edifícios.

Segundo especialistas, mantido o ritmo atual, um terço da cidade pode desmoronar e acabar submersa até 2050.