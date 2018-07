Inundações diminuem e esperança de resgate de meninos na Tailândia aumenta

As equipes de resgate estão esperançosas com a queda no nível da água dentro da caverna na Tailândia onde 12 adolescentes e um adulto estão presos desde o dia 23 de junho, o que poderia antecipar a operação para tirá-los de lá.

“Não podemos confirmar quando isso acontecerá, mas vamos nos assegurar que os meninos estejam 100% seguros” durante a missão, disse, em entrevista coletiva, Narongsak Osotthanakorn, governador da província de Chiang Rai, onde está localizada a caverna.

Corte transversal de cavernas na Tailândia onde um time de futebol está preso.

“Se o risco for inferior a 10%, seguiremos em frente”, afirmou um dos líderes da operação de extração. A missão aconteceria de maneira gradual, tirando primeiro os meninos em melhores condições físicas e psicológicas. A princípio, o plano é que os jovens saiam do local mergulhando e, para isso, já estão aprendendo a utilizar os equipamentos. Porém, especialistas ressaltam que essa opção só deveria ser considerada em último caso, por conta do trajeto perigoso.

As autoridades estudam com cuidado as projeções meteorológicas com medo de que possa ocorrer uma tempestade, que, segundo os analistas, poderia chegar amanhã à região.

Local na Tailândia onde um time de futebol está preso.

Se começar a chover, parte do duro trabalho realizado pelas equipes de resgate para drenar as passagens seria cancelado. “Lutamos contra o clima quando os encontramos, agora lutamos contra as águas. Não podemos nos arriscar a novas inundações”, acrescentando que, apesar das novas enchentes, as equipes de resgate poderão alcançar os adolescentes.

Cerca de 20 bombas para drenar a água foram instaladas e funcionam sem intervalo, sugando aproximadamente 10.000 litros por hora, o que se traduz em uma diminuição de aproximadamente um centímetro do nível da água. Segundo a estimativa do governador, a inundação diminuiu cerca de 40% desde o início das operações.

O grupo – composto por 12 adolescentes entre 11 e 16 anos e um adulto de 26 anos – foi localizado na noite da última segunda-feira (2) em uma ilha de terra firme a cerca de 4 quilômetros dentro da caverna e após nove dias de intensa busca onde participaram mais de 1.300 pessoas.

Os militares, entre eles um médico e um psicólogo, cuidam dos garotos com suplementos energéticos e vitaminas. Apesar de visivelmente magros, estão em bom estado de saúde.

Esperança

Um dos 33 mineiros chilenos que foram resgatados em 2010 após passarem 69 dias debaixo da terra em uma mina que desmoronou mandou hoje (5) uma mensagem de encorajamento e esperança para os meninos tailandeses.

“Eu gostaria de enviar saudações e muita força às autoridades e às famílias dessas 12 crianças”, disse Mario Sepúlveda, em vídeo publicado em sua conta no Twitter. “Eu não tenho dúvidas de que se o governo desse país fizer todos os esforços humanamente possíveis, esse resgate será bem-sucedido. Que Deus abençoe vocês”, disse o mineiro, usando um capacete vermelho e um colete de proteção amarelo.

Os jovens tailandeses podem precisar permanecer na caverna até o fim da temporada de chuvas no país, em cerca de quatro meses.

Os 33 mineiros chilenos passaram mais de dois meses debaixo da terra depois que sua mina de ouro e cobre desmoronou no dia 5 de agosto de 2010. Durante os primeiros 17 dias, acreditava-se que todos estavam mortos.

“Estamos rezando por cada um de vocês, por cada uma das famílias e por essas crianças”, disse Sepúlveda. “Quero que vocês saibam que nós sabemos pelo que vocês estão passando – a angústia, a tristeza, o desespero, e a agonia que vocês estão sentindo”, acrescentou sua mulher, Katty Valdivia, em e-mail.

(Com EFE e Reuters)